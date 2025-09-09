https://crimea.ria.ru/20250909/pvo-unichtozhila-pyat-krylatykh-raket-i-pyat-snaryadov-himars-1149314991.html
ПВО уничтожила пять крылатых ракет и пять снарядов HIMARS
Силы противовоздушной обороны России за минувшие сутки уничтожили пять крылатых ракет, 230 беспилотников и пять американских снарядов HIMARS. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T12:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за минувшие сутки уничтожили пять крылатых ракет, 230 беспилотников и пять американских снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов, пункты управления и места запусков беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. "Также уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса "С-300" ВСУ", - добавили в Минобороны.Как ранее сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, за первую неделю сентября в результате преднамеренных обстрелов ВСУ Донбасса, Новороссии и приграничных районов России 88 мирных жителей получили ранения и 10 человек погибли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная тревога и атака ВСУ на Крым – сбито 17 беспилотниковМужчина погиб при атаке беспилотников на СочиВСУ ударили по ДНР ракетами Storm Shadow: двое погибли и 16 ранены
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
