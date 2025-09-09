https://crimea.ria.ru/20250909/pvo-unichtozhila-pyat-krylatykh-raket-i-pyat-snaryadov-himars-1149314991.html

ПВО уничтожила пять крылатых ракет и пять снарядов HIMARS

ПВО уничтожила пять крылатых ракет и пять снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 09.09.2025

ПВО уничтожила пять крылатых ракет и пять снарядов HIMARS

Силы противовоздушной обороны России за минувшие сутки уничтожили пять крылатых ракет, 230 беспилотников и пять американских снарядов HIMARS. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 09.09.2025

2025-09-09T12:33

2025-09-09T12:33

2025-09-09T12:34

министерство обороны рф

новости сво

himars

беспилотник (бпла, дрон)

пво

безопасность

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/08/1141699065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3badeff2ccb878e4f2b9494aff535a63.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за минувшие сутки уничтожили пять крылатых ракет, 230 беспилотников и пять американских снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов, пункты управления и места запусков беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. "Также уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса "С-300" ВСУ", - добавили в Минобороны.Как ранее сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, за первую неделю сентября в результате преднамеренных обстрелов ВСУ Донбасса, Новороссии и приграничных районов России 88 мирных жителей получили ранения и 10 человек погибли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная тревога и атака ВСУ на Крым – сбито 17 беспилотниковМужчина погиб при атаке беспилотников на СочиВСУ ударили по ДНР ракетами Storm Shadow: двое погибли и 16 ранены

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, himars, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, вооруженные силы россии