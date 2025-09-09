Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила пять крылатых ракет и пять снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 09.09.2025
ПВО уничтожила пять крылатых ракет и пять снарядов HIMARS
ПВО уничтожила пять крылатых ракет и пять снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 09.09.2025
ПВО уничтожила пять крылатых ракет и пять снарядов HIMARS
Силы противовоздушной обороны России за минувшие сутки уничтожили пять крылатых ракет, 230 беспилотников и пять американских снарядов HIMARS. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T12:33
2025-09-09T12:34
министерство обороны рф
новости сво
himars
беспилотник (бпла, дрон)
пво
безопасность
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за минувшие сутки уничтожили пять крылатых ракет, 230 беспилотников и пять американских снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов, пункты управления и места запусков беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. "Также уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса "С-300" ВСУ", - добавили в Минобороны.Как ранее сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, за первую неделю сентября в результате преднамеренных обстрелов ВСУ Донбасса, Новороссии и приграничных районов России 88 мирных жителей получили ранения и 10 человек погибли.
ПВО уничтожила пять крылатых ракет и пять снарядов HIMARS

Силы ПВО за сутки сбили пять крылатых ракет и пять снарядов HIMARS

12:33 09.09.2025 (обновлено: 12:34 09.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за минувшие сутки уничтожили пять крылатых ракет, 230 беспилотников и пять американских снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке военного ведомства за вторник.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов, пункты управления и места запусков беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах.
"Также уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса "С-300" ВСУ", - добавили в Минобороны.
Как ранее сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, за первую неделю сентября в результате преднамеренных обстрелов ВСУ Донбасса, Новороссии и приграничных районов России 88 мирных жителей получили ранения и 10 человек погибли.
