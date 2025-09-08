ВСУ ударили по ДНР ракетами Storm Shadow: двое погибли и 16 ранены

https://crimea.ria.ru/20250908/vsu-udarili-po-dnr-raketami-storm-shadow-dvoe-pogibli-i-16-raneny-1149304677.html
Двое мирных жителей погибли и 16 ранены после удара украинских боевиков по ДНР в понедельник вечером, сообщил глава республики Денис Пушилин.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли и 16 ранены после удара украинских боевиков по ДНР в понедельник вечером, сообщил глава республики Денис Пушилин.ВСУ провели массированную комбинированную атаку англо-французскими ракетами Storm Shadow и ударными беспилотниками различных модификаций, проинформировал Пушилин.В Донецке погиб мужчина 1964 года рождения, ранения различной степени тяжести получили пятеро женщин и семеро мужчин.В Макеевке погиб мужчина, ранена женщина и трое мужчин. В поселке Доля городского округа Докучаевск пострадал мужчина.Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.По информации главы региона, повреждены 18 жилых домостроений, а также 14 объектов гражданской инфраструктуры: школы, детский сад, торговые объекты.
22:55 08.09.2025 (обновлено: 23:16 08.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли и 16 ранены после удара украинских боевиков по ДНР в понедельник вечером, сообщил глава республики Денис Пушилин.
ВСУ провели массированную комбинированную атаку англо-французскими ракетами Storm Shadow и ударными беспилотниками различных модификаций, проинформировал Пушилин.
В Донецке погиб мужчина 1964 года рождения, ранения различной степени тяжести получили пятеро женщин и семеро мужчин.
В Макеевке погиб мужчина, ранена женщина и трое мужчин. В поселке Доля городского округа Докучаевск пострадал мужчина.
Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.
По информации главы региона, повреждены 18 жилых домостроений, а также 14 объектов гражданской инфраструктуры: школы, детский сад, торговые объекты.
"Со стороны ВФУ совершены 28 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow, ударные БПЛА", – сообщил Пушилин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.