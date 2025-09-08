Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по ДНР ракетами Storm Shadow: двое погибли и 16 ранены - РИА Новости Крым, 08.09.2025
ВСУ ударили по ДНР ракетами Storm Shadow: двое погибли и 16 ранены
ВСУ ударили по ДНР ракетами Storm Shadow: двое погибли и 16 ранены - РИА Новости Крым, 08.09.2025
ВСУ ударили по ДНР ракетами Storm Shadow: двое погибли и 16 ранены
Двое мирных жителей погибли и 16 ранены после удара украинских боевиков по ДНР в понедельник вечером, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T22:55
2025-09-08T23:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли и 16 ранены после удара украинских боевиков по ДНР в понедельник вечером, сообщил глава республики Денис Пушилин.ВСУ провели массированную комбинированную атаку англо-французскими ракетами Storm Shadow и ударными беспилотниками различных модификаций, проинформировал Пушилин.В Донецке погиб мужчина 1964 года рождения, ранения различной степени тяжести получили пятеро женщин и семеро мужчин.В Макеевке погиб мужчина, ранена женщина и трое мужчин. В поселке Доля городского округа Докучаевск пострадал мужчина.Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.По информации главы региона, повреждены 18 жилых домостроений, а также 14 объектов гражданской инфраструктуры: школы, детский сад, торговые объекты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ ударили по ДНР ракетами Storm Shadow: двое погибли и 16 ранены

16 человек ранены и двое погибли из-за удара ВСУ ракетами ракетами Storm Shadow по ДНР

22:55 08.09.2025 (обновлено: 23:16 08.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли и 16 ранены после удара украинских боевиков по ДНР в понедельник вечером, сообщил глава республики Денис Пушилин.
ВСУ провели массированную комбинированную атаку англо-французскими ракетами Storm Shadow и ударными беспилотниками различных модификаций, проинформировал Пушилин.
В Донецке погиб мужчина 1964 года рождения, ранения различной степени тяжести получили пятеро женщин и семеро мужчин.
В Макеевке погиб мужчина, ранена женщина и трое мужчин. В поселке Доля городского округа Докучаевск пострадал мужчина.
Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.
По информации главы региона, повреждены 18 жилых домостроений, а также 14 объектов гражданской инфраструктуры: школы, детский сад, торговые объекты.
"Со стороны ВФУ совершены 28 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow, ударные БПЛА", – сообщил Пушилин.
Вчера, 00:20
При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек
