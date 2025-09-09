https://crimea.ria.ru/20250909/17-bespilotnikov-unichtozheny-nad-krymom-i-chernym-morem-1149306026.html

Воздушная тревога и атака ВСУ на Крым – сбито 17 беспилотников

Воздушная тревога и атака ВСУ на Крым – сбито 17 беспилотников - РИА Новости Крым, 09.09.2025

Воздушная тревога и атака ВСУ на Крым – сбито 17 беспилотников

Российские силы ПВО в ночь на вторник отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым, Кубань и другие регионы России с воздуха. Всего был уничтожен 31 вражеский... РИА Новости Крым, 09.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО в ночь на вторник отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым, Кубань и другие регионы России с воздуха. Всего был уничтожен 31 вражеский дрон, 17 из них - над Крымом и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.В Севастополе ночью была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе-герое более получаса – с 2:11 до 2:45, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев. Рейд через Севастопольскую бухту был закрыт всю ночь.В том числе 15 беспилотников сбиты над акваторией Черного моря, по два – над территорией Республики Крым и Краснодарского края, семь – над Белгородской областью, три – над Курской и по одному над Тамбовской и Воронежской областями.В Сочи в результате атаки вражеских дронов погиб мужчина и повреждены жилые дома, сообщал утром 9 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани ввели запрет на съемку и распространение данных об атаках БПЛАНад Россией отражена новая атака украинских беспилотников69 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России

