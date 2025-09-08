https://crimea.ria.ru/20250908/nad-rossiey-otrazhena-novaya-ataka-ukrainskikh-bespilotnikov-1149276775.html
Над Россией отражена новая атака украинских беспилотников
Над Россией отражена новая атака украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Над Россией отражена новая атака украинских беспилотников
Семь украинских беспилотников уничтожили в течение ночи силы противовоздушной обороны над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T07:30
2025-09-08T07:30
2025-09-08T07:37
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости
новости сво
тульская область
смоленская область
брянская область
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Семь украинских беспилотников уничтожили в течение ночи силы противовоздушной обороны над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что атаки были предприняты ВСУ в период с 23.05 7 сентября до 3.00 8 сентября. Накануне средства ПВО ночью сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами. 21 – над территорией Краснодарского края, 13 – над Воронежской, десять – над Белгородской, семь – над Астраханской, шесть – над Волгоградской, три – над Ростовской, два – над Брянской, по одному БПЛА сбито над территориями Курской, Рязанской областей и Республики Крым, четыре – над акваторией Азовского моря.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что система противовоздушной обороны в Крыму работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуостроваВойска РФ освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области69 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
https://crimea.ria.ru/20250908/pri-atake-vsu-na-park-v-donetske-postradali-shest-chelovek-1149276001.html
тульская область
смоленская область
брянская область
рязанская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e845d841a8010f705eb339c847415aca.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости, новости сво, тульская область, смоленская область, брянская область, рязанская область
Над Россией отражена новая атака украинских беспилотников
Семь беспилотников ВСУ уничтожены над четырьмя регионами России за ночь
07:30 08.09.2025 (обновлено: 07:37 08.09.2025)