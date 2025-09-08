https://crimea.ria.ru/20250908/nad-rossiey-otrazhena-novaya-ataka-ukrainskikh-bespilotnikov-1149276775.html

Над Россией отражена новая атака украинских беспилотников

Семь украинских беспилотников уничтожили в течение ночи силы противовоздушной обороны над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Минобороны.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Семь украинских беспилотников уничтожили в течение ночи силы противовоздушной обороны над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что атаки были предприняты ВСУ в период с 23.05 7 сентября до 3.00 8 сентября. Накануне средства ПВО ночью сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами. 21 – над территорией Краснодарского края, 13 – над Воронежской, десять – над Белгородской, семь – над Астраханской, шесть – над Волгоградской, три – над Ростовской, два – над Брянской, по одному БПЛА сбито над территориями Курской, Рязанской областей и Республики Крым, четыре – над акваторией Азовского моря.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что система противовоздушной обороны в Крыму работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуостроваВойска РФ освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области69 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России

