69 беспилотников сбиты над Крымом и рдругими регионами России
69 беспилотников сбиты над Крымом и рдругими регионами России
69 беспилотников сбиты над Крымом и рдругими регионами России - РИА Новости Крым, 07.09.2025
69 беспилотников сбиты над Крымом и рдругими регионами России
Средства ПВО ночью сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 07.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО ночью сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Седьмого сентября с полуночи до 06.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 – над территорией Краснодарского края, 13 – над территорией Воронежской области, десять – над территорией Белгородской области, семь – над территорией Астраханской области, шесть – над территорией Волгоградской области, три – над территорией Ростовской области, два – над территорией Брянской области, по одному БПЛА сбито над территориями Курской, Рязанской областей и Республики Крым, четыре – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
69 беспилотников сбиты над Крымом и рдругими регионами России

69 беспилотников сбиты над Крымом и рдругими регионами России - Минобороны

07:36 07.09.2025 (обновлено: 07:38 07.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО ночью сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"Седьмого сентября с полуночи до 06.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 – над территорией Краснодарского края, 13 – над территорией Воронежской области, десять – над территорией Белгородской области, семь – над территорией Астраханской области, шесть – над территорией Волгоградской области, три – над территорией Ростовской области, два – над территорией Брянской области, по одному БПЛА сбито над территориями Курской, Рязанской областей и Республики Крым, четыре – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Лента новостейМолния