https://crimea.ria.ru/20250909/muzhchina-pogib-pri-atake-bespilotnikov-na-sochi-1149305493.html
Мужчина погиб при атаке беспилотников на Сочи
Мужчина погиб при атаке беспилотников на Сочи - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Мужчина погиб при атаке беспилотников на Сочи
В Сочи в результате атаки украинских беспилотников погиб человек и повреждены частные жилые дома. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T05:55
2025-09-09T05:55
2025-09-09T06:07
сочи
атаки всу
происшествия
вениамин кондратьев
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новости
краснодарский край
кубань
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Сочи в результате атаки украинских беспилотников погиб человек и повреждены частные жилые дома. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его данным, удар вражеских БПЛА пришелся по Адлерскому району города.Он подчеркнул, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.Зафиксировано также и повреждение жилой инфраструктуры. Администрация Сочи окажет содействие людям в восстановлении поврежденного имущества, подчеркнул Вениамин Кондратьев.В ночь на вторник в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе-герое более получаса - с 2:11 до 2:45, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250908/nad-chernym-morem-sbili-chetyre-ukrainskikh-bespilotnika-za-tri--chasa-1149305113.html
сочи
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, атаки всу, происшествия, вениамин кондратьев, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, краснодарский край, кубань, обстрелы всу
Мужчина погиб при атаке беспилотников на Сочи
В Сочи при атаке беспилотников погиб мужчина и повреждены жилые дома - губернатор
05:55 09.09.2025 (обновлено: 06:07 09.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Сочи в результате атаки украинских беспилотников погиб человек и повреждены частные жилые дома. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его данным, удар вражеских БПЛА пришелся по Адлерскому району города.
"В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился", - написал Кондратьев в своем Telegram.
Он подчеркнул, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.
Зафиксировано также и повреждение жилой инфраструктуры.
"Всего, по предварительной информации, повреждены порядка шести частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы", - добавил губернатор края.
Администрация Сочи окажет содействие людям в восстановлении поврежденного имущества, подчеркнул Вениамин Кондратьев.
В ночь на вторник в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе-герое более получаса - с 2:11 до 2:45, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.