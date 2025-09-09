https://crimea.ria.ru/20250909/muzhchina-pogib-pri-atake-bespilotnikov-na-sochi-1149305493.html

Мужчина погиб при атаке беспилотников на Сочи

2025-09-09T05:55

2025-09-09T05:55

2025-09-09T06:07

сочи

атаки всу

происшествия

вениамин кондратьев

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

новости

краснодарский край

кубань

обстрелы всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Сочи в результате атаки украинских беспилотников погиб человек и повреждены частные жилые дома. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его данным, удар вражеских БПЛА пришелся по Адлерскому району города.Он подчеркнул, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.Зафиксировано также и повреждение жилой инфраструктуры. Администрация Сочи окажет содействие людям в восстановлении поврежденного имущества, подчеркнул Вениамин Кондратьев.В ночь на вторник в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе-герое более получаса - с 2:11 до 2:45, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

краснодарский край

кубань

2025

Новости

сочи, атаки всу, происшествия, вениамин кондратьев, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, краснодарский край, кубань, обстрелы всу