Что происходит на Крымском мосту после приостановки движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, после возобновления движения с обеих сторон образовались очереди. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. Мост перекрыли для проезда во вторник в 9:03. Параллельно был закрыт рейд и звучал сигнал воздушной тревоги в Севастополе. Спустя 35 минут воздушную тревогу отменили, а движение по мосту возобновили.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыт Воздушную тревогу объявили в СевастополеВ Севастополе морской транспорт возобновил работу после отмены тревоги

