Что происходит на Крымском мосту после приостановки движения - РИА Новости Крым, 09.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250909/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-posle-priostanovki-dvizheniya-1149311144.html
Что происходит на Крымском мосту после приостановки движения
Что происходит на Крымском мосту после приостановки движения - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Что происходит на Крымском мосту после приостановки движения
Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, после возобновления движения с обеих сторон образовались очереди. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T10:18
2025-09-09T10:18
крым
новости крыма
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4098c2e1606b281f6d788ba4d0e8cfb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, после возобновления движения с обеих сторон образовались очереди. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. Мост перекрыли для проезда во вторник в 9:03. Параллельно был закрыт рейд и звучал сигнал воздушной тревоги в Севастополе. Спустя 35 минут воздушную тревогу отменили, а движение по мосту возобновили.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;
крым
крымский мост
керчь
тамань
Новости
крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма, очереди на крымском мосту, керчь, тамань
Что происходит на Крымском мосту после приостановки движения

В очереди на Крымский мост после остановки движения стоят около 1000 авто

10:18 09.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, после возобновления движения с обеих сторон образовались очереди. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Мост перекрыли для проезда во вторник в 9:03. Параллельно был закрыт рейд и звучал сигнал воздушной тревоги в Севастополе. Спустя 35 минут воздушную тревогу отменили, а движение по мосту возобновили.
"По состоянию на 10:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 461 транспортное средство. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 514 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
КрымНовости КрымаКрымский мостСитуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКерчьТамань
 
