Что происходит на Крымском мосту после приостановки движения
В очереди на Крымский мост после остановки движения стоят около 1000 авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, после возобновления движения с обеих сторон образовались очереди. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Мост перекрыли для проезда во вторник в 9:03. Параллельно был закрыт рейд и звучал сигнал воздушной тревоги в Севастополе. Спустя 35 минут воздушную тревогу отменили, а движение по мосту возобновили.
"По состоянию на 10:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 461 транспортное средство. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 514 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
