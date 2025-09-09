Крымский мост открыт

Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост перекрыли для проезда в 9:03. Параллельно был закрыт рейд и звучал сигнал воздушной тревоги в Севастополе. Спустя 35 минут воздушную тревогу отменили. Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров c материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
крым, крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост открыли для проезда транспорта

09:50 09.09.2025 (обновлено: 10:01 09.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Мост перекрыли для проезда в 9:03. Параллельно был закрыт рейд и звучал сигнал воздушной тревоги в Севастополе. Спустя 35 минут воздушную тревогу отменили.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров c материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ
Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы
Турпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
