В Севастополе морской транспорт возобновил работу после отмены тревоги

В Севастополе морской транспорт возобновил работу после отмены тревоги

2025-09-09T09:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после отмены воздушной тревоги, сообщает профильный городской департамент.Воздушная тревога была объявлена в Севастополе утром во вторник. Был закрыт рейд и движение по Крымскому мосту. Спустя полчаса тревогу отменили и движение возобновили. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

