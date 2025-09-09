Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе морской транспорт возобновил работу после отмены тревоги - РИА Новости Крым, 09.09.2025
В Севастополе морской транспорт возобновил работу после отмены тревоги
В Севастополе морской транспорт возобновил работу после отмены тревоги - РИА Новости Крым, 09.09.2025
В Севастополе морской транспорт возобновил работу после отмены тревоги
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после отмены воздушной тревоги, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T09:56
2025-09-09T09:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после отмены воздушной тревоги, сообщает профильный городской департамент.Воздушная тревога была объявлена в Севастополе утром во вторник. Был закрыт рейд и движение по Крымскому мосту. Спустя полчаса тревогу отменили и движение возобновили. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе морской транспорт возобновил работу после отмены тревоги

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после отмены воздушной тревоги, сообщает профильный городской департамент.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе утром во вторник. Был закрыт рейд и движение по Крымскому мосту. Спустя полчаса тревогу отменили и движение возобновили.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
