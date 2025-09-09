https://crimea.ria.ru/20250909/v-sevastopole-morskoy-transport-vozobnovil-rabotu-posle-otmeny-trevogi-1149308795.html
В Севастополе морской транспорт возобновил работу после отмены тревоги
В Севастополе морской транспорт возобновил работу после отмены тревоги
2025-09-09T09:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после отмены воздушной тревоги, сообщает профильный городской департамент.Воздушная тревога была объявлена в Севастополе утром во вторник. Был закрыт рейд и движение по Крымскому мосту. Спустя полчаса тревогу отменили и движение возобновили. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе морской транспорт возобновил работу после отмены тревоги
