Закрытые пляжи в Ялте и Путин на встрече глав БРИКС: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин принял участие в онлайн-встрече глав БРИКС. Налоговые и неналоговые доходы Крыма увеличились в 6,5 раз. Водители "скорой" в Севастополе будут получать соцвыплаты по 10 тысяч. В Ялте закрыли пляжи из-за шторма. в Севастополе 12 и 13 сентября школьники не пойдут в школы из-за выборов. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин поучаствовал в онлайн-встрече глав БРИКСПрезидент России Владимир Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС, которая была организована по инициативе бразильского председательства в формате видеоконференции."Обсуждались вопросы сотрудничества стран – участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике", – сообщает пресс-служба Кремля.Доходы крымской казны растутДоходы крымского бюджета показывают устойчивую тенденцию к росту. Если в 2014 году собственные доходы республики составляли около 20 миллиардов рублей, то к 2024 году этот показатель увеличился до 130 миллиардов рублей. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказала заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико."Все цифры у нас выражаются в миллиардах, и это подтверждает устойчивую тенденцию экономического развития. Мы ожидаем, что и в дальнейшем доходы бюджета будут расти", – подчеркнула министр.Севастопольские водители будут получать соцвыплатыВодители скорой помощи в Севастополе будут получать по 10 тысяч рублей специальной социальной выплаты с 1 января 2026 года. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя.С 1 июля этого года по поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе установили специальную соцвыплату размере 5000 рублей, а с 1 января 2026 года такая выплата будет добавлена в размере 5000 рублей.В Ялте запретили купаться в штормЯлтинские пляжи из-за шторма закрыли для купания в понедельник."Волнение моря на пляжах Ялтинского региона 4 балла по шкале Бофорта, оно продолжает расти. Купание на пляжах и выход на гидротехнические сооружения запрещены", – сказано в сообщении официального Telegram-канала крымского правительства.Дни выборов станут школьными выходными в СевастополеВ Севастополе 12 и 13 сентября в связи с выборами губернатора отменили занятия в школах, где будут работать избирательные участки."12 и 13 сентября мы объявляем не учебными днями – пятницу и субботу", – сообщил директор Департамента образования и науки города Максим Кривонос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

