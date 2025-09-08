https://crimea.ria.ru/20250908/voditeli-skoroy-v-sevastopole-budut-poluchat-sotsvyplaty-po-10-tysyach-1149294479.html

Водители "скорой" в Севастополе будут получать соцвыплаты по 10 тысяч

Водители "скорой" в Севастополе будут получать соцвыплаты по 10 тысяч - РИА Новости Крым, 08.09.2025

Водители "скорой" в Севастополе будут получать соцвыплаты по 10 тысяч

Водители скорой помощи в Севастополе будут получать по 10 тысяч рублей специальной социальной выплаты с 1 января 2026 года. Об этом заявил директор департамента РИА Новости Крым, 08.09.2025

2025-09-08T16:53

2025-09-08T16:53

2025-09-08T16:53

новости севастополя

правительство севастополя

севастополь

соцзащита

соцвыплаты

скорая помощь

медицина

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1b/1119516621_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_d5653ff6a48c74fba6010c7d62c4ba2c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Водители скорой помощи в Севастополе будут получать по 10 тысяч рублей специальной социальной выплаты с 1 января 2026 года. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя.С 1 июля этого года с целью поддержки водителей "скорой" по поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе установили специальную социальную выплату в размере 5000 рублей. В настоящее время данную выплату получают 102 водителя."С 1 января 2026 года специальная социальная выплата еще будет добавлена в размере 5000 рублей", – сказано в сообщении.Денисов добавил, что в итоге с 1 января следующего года водители скорой помощи в Севастополе будут получать 10 тысяч рублей специальной соцвыплаты.Ранее сообщалось, что иностранные студенты-медики могут устроиться на работу в медучреждения Крыма без дополнительных разрешений, по справке с места учебы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологиейБольше 100 компаний соберутся в Крыму на выставке "Здравоохранение-2025"В Симферополе откроют отделение для оказания экстренной медпомощи

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, правительство севастополя, севастополь, соцзащита, соцвыплаты, скорая помощь, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе