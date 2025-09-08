https://crimea.ria.ru/20250908/voditeli-skoroy-v-sevastopole-budut-poluchat-sotsvyplaty-po-10-tysyach-1149294479.html
Водители "скорой" в Севастополе будут получать соцвыплаты по 10 тысяч
Водители скорой помощи в Севастополе будут получать по 10 тысяч рублей специальной социальной выплаты с 1 января 2026 года. Об этом заявил директор департамента
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Водители скорой помощи в Севастополе будут получать по 10 тысяч рублей специальной социальной выплаты с 1 января 2026 года. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя.С 1 июля этого года с целью поддержки водителей "скорой" по поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе установили специальную социальную выплату в размере 5000 рублей. В настоящее время данную выплату получают 102 водителя."С 1 января 2026 года специальная социальная выплата еще будет добавлена в размере 5000 рублей", – сказано в сообщении.Денисов добавил, что в итоге с 1 января следующего года водители скорой помощи в Севастополе будут получать 10 тысяч рублей специальной соцвыплаты.Ранее сообщалось, что иностранные студенты-медики могут устроиться на работу в медучреждения Крыма без дополнительных разрешений, по справке с места учебы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологиейБольше 100 компаний соберутся в Крыму на выставке "Здравоохранение-2025"В Симферополе откроют отделение для оказания экстренной медпомощи
