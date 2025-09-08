Рейтинг@Mail.ru
Водители "скорой" в Севастополе будут получать соцвыплаты по 10 тысяч - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Водители "скорой" в Севастополе будут получать соцвыплаты по 10 тысяч
Водители "скорой" в Севастополе будут получать соцвыплаты по 10 тысяч - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Водители "скорой" в Севастополе будут получать соцвыплаты по 10 тысяч
Водители скорой помощи в Севастополе будут получать по 10 тысяч рублей специальной социальной выплаты с 1 января 2026 года. Об этом заявил директор департамента РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T16:53
2025-09-08T16:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Водители скорой помощи в Севастополе будут получать по 10 тысяч рублей специальной социальной выплаты с 1 января 2026 года. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя.С 1 июля этого года с целью поддержки водителей "скорой" по поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе установили специальную социальную выплату в размере 5000 рублей. В настоящее время данную выплату получают 102 водителя."С 1 января 2026 года специальная социальная выплата еще будет добавлена в размере 5000 рублей", – сказано в сообщении.Денисов добавил, что в итоге с 1 января следующего года водители скорой помощи в Севастополе будут получать 10 тысяч рублей специальной соцвыплаты.Ранее сообщалось, что иностранные студенты-медики могут устроиться на работу в медучреждения Крыма без дополнительных разрешений, по справке с места учебы.
Водители "скорой" в Севастополе будут получать соцвыплаты по 10 тысяч

В Севастополе водителям "скорой" будут начислять по 10 тысяч рублей соцвыплат с 2026 года

16:53 08.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Водители скорой помощи в Севастополе будут получать по 10 тысяч рублей специальной социальной выплаты с 1 января 2026 года. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя.
С 1 июля этого года с целью поддержки водителей "скорой" по поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе установили специальную социальную выплату в размере 5000 рублей. В настоящее время данную выплату получают 102 водителя.
"С 1 января 2026 года специальная социальная выплата еще будет добавлена в размере 5000 рублей", – сказано в сообщении.
Денисов добавил, что в итоге с 1 января следующего года водители скорой помощи в Севастополе будут получать 10 тысяч рублей специальной соцвыплаты.
Ранее сообщалось, что иностранные студенты-медики могут устроиться на работу в медучреждения Крыма без дополнительных разрешений, по справке с места учебы.
