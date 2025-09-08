Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе 12 и 13 сентября объявлены выходными для школьников - РИА Новости Крым, 08.09.2025
В Севастополе 12 и 13 сентября объявлены выходными для школьников
В Севастополе 12 и 13 сентября объявлены выходными для школьников - РИА Новости Крым, 08.09.2025
В Севастополе 12 и 13 сентября объявлены выходными для школьников
В Севастополе 12 и 13 сентября в связи с выборами губернатора отменили занятия в школах, где будут работать избирательные участки. Об этом на аппаратном... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T14:20
2025-09-08T14:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 12 и 13 сентября в связи с выборами губернатора отменили занятия в школах, где будут работать избирательные участки. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города-героя заявил директор Департамента образования и науки города Максим Кривонос.Кривонос уточнил, что такая мера в первую очередь направлена для того, чтобы контролировать системность прихода граждан на избирательные участки."Соответствующий приказ будет подготовлен и издан в понедельник", – уточнил член правительства Севастополя.Ранее председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин на круглом столе, посвященном Единому дню голосования-2025, высказал мнение, что главным фактором влияния на поведение избирателей и результаты региональных выборов в сентябре этого года является консолидация вокруг идеи победы в специальной военной операции.Единый день голосования в 2025 году в регионах России пройдет в воскресенье, 14 сентября. Голосование будет проходить в течение трех дней – 12, 13 и 14 сентября. В 20 субъектах, в том числе в Севастополе, состоятся выборы глав регионов. В 11 регионах будут избирать депутатов региональных парламентов. В 25 субъектах пройдут выборы глав муниципалитетов, депутатов городских и сельских советов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
В Севастополе 12 и 13 сентября объявлены выходными для школьников

14:20 08.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 12 и 13 сентября в связи с выборами губернатора отменили занятия в школах, где будут работать избирательные участки. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города-героя заявил директор Департамента образования и науки города Максим Кривонос.
"12 и 13 сентября мы объявляем не учебными днями – пятницу и субботу", – сказано в тексте доклада.
Кривонос уточнил, что такая мера в первую очередь направлена для того, чтобы контролировать системность прихода граждан на избирательные участки.
"Соответствующий приказ будет подготовлен и издан в понедельник", – уточнил член правительства Севастополя.
Ранее председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин на круглом столе, посвященном Единому дню голосования-2025, высказал мнение, что главным фактором влияния на поведение избирателей и результаты региональных выборов в сентябре этого года является консолидация вокруг идеи победы в специальной военной операции.
Единый день голосования в 2025 году в регионах России пройдет в воскресенье, 14 сентября. Голосование будет проходить в течение трех дней – 12, 13 и 14 сентября. В 20 субъектах, в том числе в Севастополе, состоятся выборы глав регионов. В 11 регионах будут избирать депутатов региональных парламентов. В 25 субъектах пройдут выборы глав муниципалитетов, депутатов городских и сельских советов.
