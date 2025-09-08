В Ялте закрыли пляжи
В Ялте закрыли пляжи из-за шторма
15:16 08.09.2025 (обновлено: 15:28 08.09.2025)
© РИА Новости Крым . Элина ПриступаШторм в Ялте
© РИА Новости Крым . Элина Приступа
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Ялте из-за шторма закрыли для купания пляжи. Об этом сообщает правительство Крыма.
"Волнение моря на пляжах Ялтинского региона 4 балла по шкале Бофорта, оно продолжает расти. Купание на пляжах и выход на гидротехнические сооружения запрещены", – сказано в сообщении официального Telegram-канала.
Пять человек погибли и один спасен в море у берегов Крыма за минувшие три дня. Об этом сообщил главный госинспектор по маломерным судам, замруководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.
По данным спасателей, всего с начала года произошло 35 происшествий на воде, в которых погибли 25 человек.
На прошлой неделе начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов сообщил, что с начала купального сезона утонул один ребенок, на водных объектах зафиксировано 21 происшествие, погибли 16 человек, 22 спасены. Также произошло два происшествия с участием гидроциклов.
