Рейтинг@Mail.ru
В Ялте закрыли пляжи - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250908/v-yalte-zakryli-plyazhi-dlya-kupaniya-iz-za-shtorma-1149288780.html
В Ялте закрыли пляжи
В Ялте закрыли пляжи - РИА Новости Крым, 08.09.2025
В Ялте закрыли пляжи
В Ялте из-за шторма закрыли для купания пляжи. Об этом сообщает правительство Крыма. РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T15:16
2025-09-08T15:28
новости крыма
ялта
черное море
пляжи крыма
шторм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111731/01/1117310192_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_c5f0e149781e9411d08b438f3f7af07d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Ялте из-за шторма закрыли для купания пляжи. Об этом сообщает правительство Крыма.Пять человек погибли и один спасен в море у берегов Крыма за минувшие три дня. Об этом сообщил главный госинспектор по маломерным судам, замруководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.По данным спасателей, всего с начала года произошло 35 происшествий на воде, в которых погибли 25 человек.На прошлой неделе начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов сообщил, что с начала купального сезона утонул один ребенок, на водных объектах зафиксировано 21 происшествие, погибли 16 человек, 22 спасены. Также произошло два происшествия с участием гидроциклов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчинаТуристы с Кубани и Ставрополья утонули в ЯлтеВ Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске
ялта
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111731/01/1117310192_158:0:1117:719_1920x0_80_0_0_b14ab4d1d8d5e78f86d55baa1aa996ad.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, ялта, черное море, пляжи крыма, шторм
В Ялте закрыли пляжи

В Ялте закрыли пляжи из-за шторма

15:16 08.09.2025 (обновлено: 15:28 08.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Элина ПриступаШторм в Ялте
Шторм в Ялте - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости Крым . Элина Приступа
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Ялте из-за шторма закрыли для купания пляжи. Об этом сообщает правительство Крыма.
"Волнение моря на пляжах Ялтинского региона 4 балла по шкале Бофорта, оно продолжает расти. Купание на пляжах и выход на гидротехнические сооружения запрещены", – сказано в сообщении официального Telegram-канала.
Пять человек погибли и один спасен в море у берегов Крыма за минувшие три дня. Об этом сообщил главный госинспектор по маломерным судам, замруководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.
По данным спасателей, всего с начала года произошло 35 происшествий на воде, в которых погибли 25 человек.
На прошлой неделе начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов сообщил, что с начала купального сезона утонул один ребенок, на водных объектах зафиксировано 21 происшествие, погибли 16 человек, 22 спасены. Также произошло два происшествия с участием гидроциклов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчина
Туристы с Кубани и Ставрополья утонули в Ялте
В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске
 
Новости КрымаЯлтаЧерное мореПляжи КрымаШторм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром
16:28Крымчанина отправят на принудительное лечение за жестокое убийство сестры
16:22В Геленджике легковушка слетела с дороги в дерево – погибли двое
16:12Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией
15:53В Севастополе 52 тысячи детей получат единовременные выплаты
15:46Экс-директор учреждения культуры в Судаке получила срок за коррупцию
15:31Мужчина вывез девочку-сироту из Крыма – прокуратура начала проверку
15:16В Ялте закрыли пляжи
14:55Российская вакцина против рака готова – кому поможет новый препарат
14:32В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29
14:20В Севастополе 12 и 13 сентября объявлены выходными для школьников
14:16Альпинисты спасли даму с собачкой в горах под Судаком
14:05Севастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой
13:47Новости СВО: российская армия продвигается в Запорожской области
13:34США публично исключили вступление Украины в НАТО
13:17Сырский сделал заявление о многократном превосходстве армии РФ над ВСУ
13:07Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в Симферополе
13:06Крымский мост: очередь превысила 1000 автомобилей
12:51Эвакуация и оцепление: под Феодосией пройдут антитеррористические учения
12:43Запад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров
Лента новостейМолния