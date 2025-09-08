https://crimea.ria.ru/20250908/v-yalte-zakryli-plyazhi-dlya-kupaniya-iz-za-shtorma-1149288780.html

В Ялте закрыли пляжи

2025-09-08T15:16

2025-09-08T15:16

2025-09-08T15:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Ялте из-за шторма закрыли для купания пляжи. Об этом сообщает правительство Крыма.Пять человек погибли и один спасен в море у берегов Крыма за минувшие три дня. Об этом сообщил главный госинспектор по маломерным судам, замруководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.По данным спасателей, всего с начала года произошло 35 происшествий на воде, в которых погибли 25 человек.На прошлой неделе начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов сообщил, что с начала купального сезона утонул один ребенок, на водных объектах зафиксировано 21 происшествие, погибли 16 человек, 22 спасены. Также произошло два происшествия с участием гидроциклов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчинаТуристы с Кубани и Ставрополья утонули в ЯлтеВ Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске

