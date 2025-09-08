https://crimea.ria.ru/20250908/onlayn-vstrecha-briks--o-chem-govorili-glavy-gosudarstv-1149295560.html

Онлайн-встреча БРИКС – о чем говорили главы государств

Онлайн-встреча БРИКС – о чем говорили главы государств - РИА Новости Крым, 08.09.2025

Онлайн-встреча БРИКС – о чем говорили главы государств

Президент России Владимир Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС, организованной по инициативе бразильского председательства в формате... РИА Новости Крым, 08.09.2025

2025-09-08T17:08

2025-09-08T17:08

2025-09-08T17:08

брикс

владимир путин (политик)

новости

политика

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149295449_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_ebbe0699205780e7a980a9ac80bb7259.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС, организованной по инициативе бразильского председательства в формате видеоконференции. Фрагменты встречи опубликовала пресс-служба Кремля.В начале встречи ее участников – всех глав государств БРИКС – поприветствовал инициатор мероприятия президент Бразилии Лула да Силва.Ранее Лула да Силва отправил своего представителя на саммит ШОС, чтобы договориться о проведении внеочередного саммита БРИКС с единственной темой – вырабатывать меры для защиты собственных рынков. Политолог Павел Шипилин отмечал, что таким образом Бразилия фактически просит помощи у многополярного мира в защите от однополярного на фоне давления на бразильскую экономику со стороны США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Бразилии сделал заявление о переговорах России и УкраиныПутин отметил поступательное развитие отношений России с БразилиейЗачем Трамп угрожает странам БРИКС

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, владимир путин (политик), новости, политика, сотрудничество