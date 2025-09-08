https://crimea.ria.ru/20250908/onlayn-vstrecha-briks--o-chem-govorili-glavy-gosudarstv-1149295560.html
Онлайн-встреча БРИКС – о чем говорили главы государств
08.09.2025
Онлайн-встреча БРИКС – о чем говорили главы государств
Президент России Владимир Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС, организованной по инициативе бразильского председательства в формате... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T17:08
2025-09-08T17:08
2025-09-08T17:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС, организованной по инициативе бразильского председательства в формате видеоконференции. Фрагменты встречи опубликовала пресс-служба Кремля.В начале встречи ее участников – всех глав государств БРИКС – поприветствовал инициатор мероприятия президент Бразилии Лула да Силва.Ранее Лула да Силва отправил своего представителя на саммит ШОС, чтобы договориться о проведении внеочередного саммита БРИКС с единственной темой – вырабатывать меры для защиты собственных рынков. Политолог Павел Шипилин отмечал, что таким образом Бразилия фактически просит помощи у многополярного мира в защите от однополярного на фоне давления на бразильскую экономику со стороны США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Бразилии сделал заявление о переговорах России и УкраиныПутин отметил поступательное развитие отношений России с БразилиейЗачем Трамп угрожает странам БРИКС
