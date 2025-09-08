Рейтинг@Mail.ru
Онлайн-встреча БРИКС – о чем говорили главы государств - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250908/onlayn-vstrecha-briks--o-chem-govorili-glavy-gosudarstv-1149295560.html
Онлайн-встреча БРИКС – о чем говорили главы государств
Онлайн-встреча БРИКС – о чем говорили главы государств - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Онлайн-встреча БРИКС – о чем говорили главы государств
Президент России Владимир Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС, организованной по инициативе бразильского председательства в формате... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T17:08
2025-09-08T17:08
брикс
владимир путин (политик)
новости
политика
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149295449_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_ebbe0699205780e7a980a9ac80bb7259.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС, организованной по инициативе бразильского председательства в формате видеоконференции. Фрагменты встречи опубликовала пресс-служба Кремля.В начале встречи ее участников – всех глав государств БРИКС – поприветствовал инициатор мероприятия президент Бразилии Лула да Силва.Ранее Лула да Силва отправил своего представителя на саммит ШОС, чтобы договориться о проведении внеочередного саммита БРИКС с единственной темой – вырабатывать меры для защиты собственных рынков. Политолог Павел Шипилин отмечал, что таким образом Бразилия фактически просит помощи у многополярного мира в защите от однополярного на фоне давления на бразильскую экономику со стороны США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Бразилии сделал заявление о переговорах России и УкраиныПутин отметил поступательное развитие отношений России с БразилиейЗачем Трамп угрожает странам БРИКС
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149295449_0:0:958:718_1920x0_80_0_0_36aa66d74c5eade7bbe1ddb20aa0bfe7.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брикс, владимир путин (политик), новости, политика, сотрудничество
Онлайн-встреча БРИКС – о чем говорили главы государств

Путин принял участие в онлайн-встрече глав БРИКС

17:08 08.09.2025
 
© Telegram-канал Кремль. НовостиВладимир Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС
Владимир Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС
© Telegram-канал Кремль. Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС, организованной по инициативе бразильского председательства в формате видеоконференции. Фрагменты встречи опубликовала пресс-служба Кремля.
"Обсуждались вопросы сотрудничества стран – участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике", – сообщает Кремль.
В начале встречи ее участников – всех глав государств БРИКС – поприветствовал инициатор мероприятия президент Бразилии Лула да Силва.
Ранее Лула да Силва отправил своего представителя на саммит ШОС, чтобы договориться о проведении внеочередного саммита БРИКС с единственной темой – вырабатывать меры для защиты собственных рынков. Политолог Павел Шипилин отмечал, что таким образом Бразилия фактически просит помощи у многополярного мира в защите от однополярного на фоне давления на бразильскую экономику со стороны США.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Президент Бразилии сделал заявление о переговорах России и Украины
Путин отметил поступательное развитие отношений России с Бразилией
Зачем Трамп угрожает странам БРИКС
 
БРИКСВладимир Путин (политик)НовостиПолитикаСотрудничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10Художники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в Крыму
18:52В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель
18:35Единый модуль обращений для участников СВО запускают в Севастополе
18:06В Севастополе спасатели 12 раз выезжали на помощь попавшим в ДТП
17:47Ландшафтный пожар на востоке Крыма: полыхает сухая трава на 50 гектарах
17:35Для "поколения Z": в Симферополе открыли выставку о Новороссии
17:24Добровольцы отряда "Барс-Крым" получили медали Минобороны России
17:08Онлайн-встреча БРИКС – о чем говорили главы государств
16:53Водители "скорой" в Севастополе будут получать соцвыплаты по 10 тысяч
16:43Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром
16:28Крымчанина отправят на принудительное лечение за жестокое убийство сестры
16:22В Геленджике легковушка слетела с дороги в дерево – погибли двое
16:12Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией
15:53В Севастополе 52 тысячи детей получат единовременные выплаты
15:46Экс-директор учреждения культуры в Судаке получила срок за коррупцию
15:31Мужчина вывез девочку-сироту из Крыма – прокуратура начала проверку
15:16В Ялте закрыли пляжи
14:55Российская вакцина против рака готова – кому поможет новый препарат
14:32В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29
14:20В Севастополе 12 и 13 сентября объявлены выходными для школьников
Лента новостейМолния