"Все цифры растут в миллиардах": как увеличивается бюджет Крыма
Налоговые и неналоговые доходы Крыма увеличились в 6,5 раз – Кивико
11:59 08.09.2025 (обновлено: 13:28 08.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Доходы бюджета Республики Крым демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Если в 2014 году собственные доходы республики составляли около 20 миллиардов рублей, то к 2024 году этот показатель увеличился до 130 миллиардов рублей. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказала заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико.
"Все цифры у нас выражаются в миллиардах, и это подтверждает устойчивую тенденцию экономического развития. Мы ожидаем, что и в дальнейшем доходы бюджета будут расти", – подчеркнула министр финансов.
По ее словам, такой рост свидетельствует о расширении налоговой базы и активном развитии бизнеса на полуострове. В числе ключевых источников доходов – налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, упрощенная система налогообложения, арендные платежи за землю и имущество, а также налог на имущество, уточнила Кивико.
"Стабильная работа финансовой системы напрямую влияет на стабильное процветание государства", – резюмировала она.
Ранее глава парламента РК Владимир Константинов заявил, что Крым имеет все шансы стать бездотационной республикой примерно через пять-семь лет, для этого необходимо восстановление авиасообщения и налаживание полноценной работы курортного сегмента.
В вою очередь глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в первом полугодии этого года в бюджет Крыма поступило 55,8 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений, что больше на 12,3 млрд рублей (28,4%).
