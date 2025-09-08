Рейтинг@Mail.ru
"Все цифры растут в миллиардах": как увеличивается бюджет Крыма - РИА Новости Крым, 08.09.2025
"Все цифры растут в миллиардах": как увеличивается бюджет Крыма
"Все цифры растут в миллиардах": как увеличивается бюджет Крыма - РИА Новости Крым, 08.09.2025
"Все цифры растут в миллиардах": как увеличивается бюджет Крыма
Доходы бюджета Республики Крым демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Если в 2014 году собственные доходы республики составляли около 20 миллиардов рублей, РИА Новости Крым, 08.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Доходы бюджета Республики Крым демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Если в 2014 году собственные доходы республики составляли около 20 миллиардов рублей, то к 2024 году этот показатель увеличился до 130 миллиардов рублей. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказала заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико.По ее словам, такой рост свидетельствует о расширении налоговой базы и активном развитии бизнеса на полуострове. В числе ключевых источников доходов – налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, упрощенная система налогообложения, арендные платежи за землю и имущество, а также налог на имущество, уточнила Кивико."Стабильная работа финансовой системы напрямую влияет на стабильное процветание государства", – резюмировала она.Ранее глава парламента РК Владимир Константинов заявил, что Крым имеет все шансы стать бездотационной республикой примерно через пять-семь лет, для этого необходимо восстановление авиасообщения и налаживание полноценной работы курортного сегмента.В вою очередь глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в первом полугодии этого года в бюджет Крыма поступило 55,8 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений, что больше на 12,3 млрд рублей (28,4%).
крым, ирина кивико, крымский бюджет, бюджет, экономика, экономика крыма, новости крыма, видео
"Все цифры растут в миллиардах": как увеличивается бюджет Крыма

Налоговые и неналоговые доходы Крыма увеличились в 6,5 раз – Кивико

11:59 08.09.2025 (обновлено: 13:28 08.09.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Доходы бюджета Республики Крым демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Если в 2014 году собственные доходы республики составляли около 20 миллиардов рублей, то к 2024 году этот показатель увеличился до 130 миллиардов рублей. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказала заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико.

"Все цифры у нас выражаются в миллиардах, и это подтверждает устойчивую тенденцию экономического развития. Мы ожидаем, что и в дальнейшем доходы бюджета будут расти", – подчеркнула министр финансов.

По ее словам, такой рост свидетельствует о расширении налоговой базы и активном развитии бизнеса на полуострове. В числе ключевых источников доходов – налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, упрощенная система налогообложения, арендные платежи за землю и имущество, а также налог на имущество, уточнила Кивико.
"Стабильная работа финансовой системы напрямую влияет на стабильное процветание государства", – резюмировала она.
Ранее глава парламента РК Владимир Константинов заявил, что Крым имеет все шансы стать бездотационной республикой примерно через пять-семь лет, для этого необходимо восстановление авиасообщения и налаживание полноценной работы курортного сегмента.
В вою очередь глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в первом полугодии этого года в бюджет Крыма поступило 55,8 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений, что больше на 12,3 млрд рублей (28,4%).
