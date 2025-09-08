https://crimea.ria.ru/20250908/vse-tsifry-rastut-v-milliardakh-kak-uvelichivaetsya-byudzhet-kryma-1149281215.html

"Все цифры растут в миллиардах": как увеличивается бюджет Крыма

Доходы бюджета Республики Крым демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Если в 2014 году собственные доходы республики составляли около 20 миллиардов рублей,

2025-09-08T11:59

2025-09-08T11:59

2025-09-08T13:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Доходы бюджета Республики Крым демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Если в 2014 году собственные доходы республики составляли около 20 миллиардов рублей, то к 2024 году этот показатель увеличился до 130 миллиардов рублей. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказала заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов РК Ирина Кивико.По ее словам, такой рост свидетельствует о расширении налоговой базы и активном развитии бизнеса на полуострове. В числе ключевых источников доходов – налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, упрощенная система налогообложения, арендные платежи за землю и имущество, а также налог на имущество, уточнила Кивико."Стабильная работа финансовой системы напрямую влияет на стабильное процветание государства", – резюмировала она.Ранее глава парламента РК Владимир Константинов заявил, что Крым имеет все шансы стать бездотационной республикой примерно через пять-семь лет, для этого необходимо восстановление авиасообщения и налаживание полноценной работы курортного сегмента.В вою очередь глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в первом полугодии этого года в бюджет Крыма поступило 55,8 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений, что больше на 12,3 млрд рублей (28,4%).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым станет бездотационным регионом через несколько лет – властиБюджет Крыма получил свыше 500 млн от управления корпоративными правамиСевастополь перевыполнил план по привлечению инвесторов

