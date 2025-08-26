Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. С начала 2025 года в республиканский бюджет поступило свыше 579 миллионов рублей доходов от управления корпоративными правами региона, сообщает министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич.По ее словам, доходы в виде прибыли хозяйственных обществ с участием республики существенно превысили плановые показатели.Прибыль была получена от таких хозяйственных обществ, как: АО "Банк "ЧБРР", АО "Бахчисарайский цементный завод", АО "Международный аэропорт "Симферополь", АО "ЗАВОД "ФИОЛЕНТ", АО "Крымвзрывпром", АО "Симферопольский комбинат хлебопродуктов", АО "Крымхлеб", АО "28 управление начальника работ", ООО "Фотон", перечислила министр.И подчеркнула, что такие результаты свидетельствуют об эффективности стратегии управления корпоративными правами и подтверждают необходимость дальнейшего развития системы контроля и поддержки активов республики.Ранее сообщалось, что за семь месяцев текущего год в крымский бюджет поступило около 18,8 миллиардов рублей от приватизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Казна Крыма пополнилась почти на миллиард от аренды госимущества и землиВ Крыму продали еще 25 национализированных объектов на 2,2 млрд рублейРегионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонты
лариса кулинич, минимущества крыма, новости крыма, крым, доходы
Бюджет Крыма получил свыше 500 млн от управления корпоративными правами

Доходы Крыма от управления корпоративными правами превысили 579 млн рублей в 2025 году

17:08 26.08.2025 (обновлено: 18:13 26.08.2025)
 
© Министр имущественных и земельных отношений Республики КрымДеньги и калькулятор
Деньги и калькулятор
© Министр имущественных и земельных отношений Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. С начала 2025 года в республиканский бюджет поступило свыше 579 миллионов рублей доходов от управления корпоративными правами региона, сообщает министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич.
По ее словам, доходы в виде прибыли хозяйственных обществ с участием республики существенно превысили плановые показатели.
"Доходы в виде дивидендов поступили на основании решений общих собраний акционеров, где активно участвовали представители Минимущества Крыма", – отметила Кулинич.
Прибыль была получена от таких хозяйственных обществ, как: АО "Банк "ЧБРР", АО "Бахчисарайский цементный завод", АО "Международный аэропорт "Симферополь", АО "ЗАВОД "ФИОЛЕНТ", АО "Крымвзрывпром", АО "Симферопольский комбинат хлебопродуктов", АО "Крымхлеб", АО "28 управление начальника работ", ООО "Фотон", перечислила министр.
И подчеркнула, что такие результаты свидетельствуют об эффективности стратегии управления корпоративными правами и подтверждают необходимость дальнейшего развития системы контроля и поддержки активов республики.
Ранее сообщалось, что за семь месяцев текущего год в крымский бюджет поступило около 18,8 миллиардов рублей от приватизации.
Лариса КулиничМинимущества КрымаНовости КрымаКрымДоходы
 
