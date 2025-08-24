Рейтинг@Mail.ru
Севастополь перевыполнил план по привлечению инвесторов - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Севастополь перевыполнил план по привлечению инвесторов
Севастополь перевыполнил план по привлечению инвесторов - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Севастополь перевыполнил план по привлечению инвесторов
Севастополь перевыполнил план по привлечению частных инвесторов, в том числе в отрасль виноделия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам визита в РИА Новости Крым, 24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Севастополь перевыполнил план по привлечению частных инвесторов, в том числе в отрасль виноделия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам визита в город министра экономического развития РФ Максима Решетникова.Больше всего инвестиций сейчас – в отрасль виноградарства и виноделия, отметил губернатор. Кроме того, по словам главы региона, устойчивый рост показывает экономика. В 2024 году региональный валовый продукт превысил 300 миллиардов рублей. По итогам третьего квартала 2025 года город сможет превысить этот показатель минимум на 10%.Инвестиции в основной капитал в Севастополе за год выросли в два раза и превысили 100 миллиардов рублей, проинформировал губернатор ранее.
Севастополь перевыполнил план по привлечению инвесторов

Севастополь перевыполнил план по привлечению частных инвесторов – Развожаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Севастополь перевыполнил план по привлечению частных инвесторов, в том числе в отрасль виноделия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам визита в город министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"Одно из главных достижений региона – это то, что мы смогли перевыполнить задачу по привлечению частных инвестиций в основной капитал Севастополя. Напомню, до 2025 года по поручению Президента мы должны были привлечь не менее 200 миллиардов частных инвестиций, но уже в прошлом году не просто достигли, а перевыполнили этот показатель. В этом году мы рассчитываем, что этот объем будет еще больше", – проинформировал Развожаев.

Больше всего инвестиций сейчас – в отрасль виноградарства и виноделия, отметил губернатор. Кроме того, по словам главы региона, устойчивый рост показывает экономика. В 2024 году региональный валовый продукт превысил 300 миллиардов рублей. По итогам третьего квартала 2025 года город сможет превысить этот показатель минимум на 10%.
Инвестиции в основной капитал в Севастополе за год выросли в два раза и превысили 100 миллиардов рублей, проинформировал губернатор ранее.
