https://crimea.ria.ru/20250824/sevastopol-perevypolnil-plan-po-privlecheniyu-investorov-1148949172.html

Севастополь перевыполнил план по привлечению инвесторов

Севастополь перевыполнил план по привлечению инвесторов - РИА Новости Крым, 24.08.2025

Севастополь перевыполнил план по привлечению инвесторов

Севастополь перевыполнил план по привлечению частных инвесторов, в том числе в отрасль виноделия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам визита в РИА Новости Крым, 24.08.2025

2025-08-24T19:10

2025-08-24T19:10

2025-08-24T18:53

севастополь

михаил развожаев

новости севастополя

экономика

инвестиции

максим решетников

виноделие

ввп (валовый внутренний продукт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/16/1119077158_0:87:3334:1962_1920x0_80_0_0_e9fe51b01313b0d050430aac855c1704.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Севастополь перевыполнил план по привлечению частных инвесторов, в том числе в отрасль виноделия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам визита в город министра экономического развития РФ Максима Решетникова.Больше всего инвестиций сейчас – в отрасль виноградарства и виноделия, отметил губернатор. Кроме того, по словам главы региона, устойчивый рост показывает экономика. В 2024 году региональный валовый продукт превысил 300 миллиардов рублей. По итогам третьего квартала 2025 года город сможет превысить этот показатель минимум на 10%.Инвестиции в основной капитал в Севастополе за год выросли в два раза и превысили 100 миллиардов рублей, проинформировал губернатор ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе растут доходы бюджета и объем инвестицийВ Крым и Севастополь за три года вложат 316 миллиардов рублейВ развитие бизнеса на Херсонщине вложат 10 млрд рублей инвестиций

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, экономика, инвестиции, максим решетников, виноделие, ввп (валовый внутренний продукт)