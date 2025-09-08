https://crimea.ria.ru/20250908/sk-predyavil-novoe-obvinenie-figurantu-dela-o-terakte-protiv-kirillova-1149277736.html

СК предъявил новое обвинение фигуранту дела о теракте против Кириллова

СК предъявил новое обвинение фигуранту дела о теракте против Кириллова

СК предъявил новое обвинение фигуранту дела о теракте против Кириллова

Следствие предъявило обвинение новому фигуранту по делу о теракте в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Следствие предъявило обвинение новому фигуранту по делу о теракте в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Обвинение выдвинуто Андрею Гедзику, следует из материалов дела, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.Исходя из материалов дела , "установлена причастность к совершенному преступлению соучастника Гедзика, которому предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе, совершении теракта, контрабанде взрывных устройств, незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств и объявлен его розыск". По информации Росфинмониторинга, Андрей Гедзик имеет гражданство Украины, он включен в список террористов.Кроме того, остальным фигурантам дела – Ахмаджону Курбонову*, Батухану Точиеву*, Рамазану Падиеву* и Арману Сафаряну – предъявлены новые обвинения по статьям о создании террористического сообщества и совершении теракта.Следствие также признало потерпевшими по делу 11 человек.Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда жилого дома. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов*. По данным следствия, он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, за преступление ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Следствие также установило, что Падиев* и Точиев* арендовали для него жилье в хостеле и получали денежные средства от куратора.*В январе 2025 года Росфинмониторинг внес Курбонова, Точиева и Падиева в перечень террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Арест исполнителю убийства Кириллова продлилиТеракт в отношении Игоря Кириллова: задержаны двое фигурантов делаФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на военных Минобороны

