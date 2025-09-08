https://crimea.ria.ru/20250908/kogda-sap-doska-smertelno-opasna-i-chto-nuzhno-znat-pri-katanii-na-ney-1149233272.html

Когда сап-доска смертельно опасна и что нужно знать при катании на ней

Когда сап-доска смертельно опасна и что нужно знать при катании на ней

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму почти ежедневно сотрудники МЧС спасают унесенных ветром и течениями в море туристов на сап-досках, резко увеличилось количество происшествий, связанных с этими плавсредствами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов.И объяснил: поскольку сап-доска – это просто каркас, обтянутый синтетическим материалом, и не имеет якоря, у него - повышенная парусность. Даже небольшой ветер может унести сап-борд на несколько километров от берега.Прежде чем использовать сап-доску, нужно обязательно ознакомиться с гидрометеорологическими условиями, подчеркнул спикер. Нельзя использовать сап-доску при волнении и сильном ветре, напомнил он.Ранее замначальника по поисково-спасательной работе ГКУ "Крымская республиканская аварийно-спасательная служба "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников предупредил, что масштаб проблемы в случае с сап-досками будет зависеть от силы ветра, но так или иначе плавсредство начинает уносить в море как листик, причем если турист не сидит, а стоит на сапе, то, по сути, становится парусом, усугубляя ситуацию.Кататься на сап-досках и других плавсредствах разрешается на удалении не более 500 метров от берега при высоте волны не более 25 сантиметров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России инспекторы смогут применять силу к хулиганам на гидроциклахБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеВ Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристам

