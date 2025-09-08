Когда сап-доска смертельно опасна и что нужно знать при катании на ней
В Крыму резко увеличилось количество происшествий с сап-досками
07:46 08.09.2025 (обновлено: 08:42 08.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Крыму почти ежедневно сотрудники МЧС спасают унесенных ветром и течениями в море туристов на сап-досках, резко увеличилось количество происшествий, связанных с этими плавсредствами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов.
"Практически каждый день наши специалисты и специалисты взаимодействующих министерств и ведомств проводят спасательные операции по возвращению тех, кого унесло в море на сап-доске. Чаще всего люди не следят за погодными условиями", – рассказал гость эфира.
И объяснил: поскольку сап-доска – это просто каркас, обтянутый синтетическим материалом, и не имеет якоря, у него - повышенная парусность. Даже небольшой ветер может унести сап-борд на несколько километров от берега.
Прежде чем использовать сап-доску, нужно обязательно ознакомиться с гидрометеорологическими условиями, подчеркнул спикер. Нельзя использовать сап-доску при волнении и сильном ветре, напомнил он.
"Нельзя выходить в море на сапах с детьми до семи лет. Находиться на сап-доске вы и ваш пассажир обязательно должны в спасательных жилетах. У вас обязательно должны быть с собой средства связи. И, конечно, с собой нужно иметь средства для подачи световых сигналов, если, не дай Бог, вы оказались унесенными в море в темное время суток", – пояснил собеседник.
Ранее замначальника по поисково-спасательной работе ГКУ "Крымская республиканская аварийно-спасательная служба "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников предупредил, что масштаб проблемы в случае с сап-досками будет зависеть от силы ветра, но так или иначе плавсредство начинает уносить в море как листик, причем если турист не сидит, а стоит на сапе, то, по сути, становится парусом, усугубляя ситуацию.
Кататься на сап-досках и других плавсредствах разрешается на удалении не более 500 метров от берега при высоте волны не более 25 сантиметров.
