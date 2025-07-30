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"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесах

"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесах - РИА Новости Крым, 30.07.2025

"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесах

Унесенных ветром в море туристов на сап-бордах в Крыму этим летом спасают по 3-4 раза в неделю, по сравнению с прошлым годом таких ЧП стало больше. Об этом в... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T08:24

2025-07-30T08:24

2025-07-30T09:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Унесенных ветром в море туристов на сап-бордах в Крыму этим летом спасают по 3-4 раза в неделю, по сравнению с прошлым годом таких ЧП стало больше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника по поисково-спасательной работе ГКУ "Крымская республиканская аварийно-спасательная служба "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников.По словам Мельникова, раньше в Крыму часто уносило в море "матрасников", за которыми спасатели гонялись потом в открытом море, теперь же матрасы отступили на второй план, а на первый вышли сап-борды.Он подчеркнул, что главную опасность для сап-бордистов у побережья Крыма представляет так называемый отжимной ветер от берега."Самое опасное направление у нас – это западный берег, то есть это район Евпатории, Черноморского и так далее. Если там возникает восточный ветер, то, естественно, он будет с берега отжимной. И Азовское море у нас в начале лета сильно прогрелось, и западные и юго-западные ветра там тоже с берега в море", – поделился спасатель.Масштаб проблемы будет зависеть от силы ветра, но так или иначе плавсредство в этом случае "начинает уносить в море как листик", причем, если турист не сидит, а стоит на сап-борде, то, по сути, становится парусом, усугубляя ситуацию, предупредил Мельников.Мельников подчеркнул, что гораздо проще предупредить ЧП, чем его устранять, потому что спасение людей на воде даже с использованием вертолетов – это не так просто, как может казаться непосвященным."Поиск с вертолета тоже очень сложный, потому что сверху увидеть голову не всегда возможно. Если за вами не следили, то унести может очень далеко, а если человек без спасательного жилета, то увидеть его можно, но очень сложно, и вероятность пропуска очень велика", – сказал Мельников.Всего с начала года для проведения поисково-спасательных работ на акватории (в море и на внутренних водоемах) специалисты "КРЫМ-СПАС" выезжали по вызовам около 60 раз и спасли более 60 человек, отметил он.Но были и несчастные случаи, связанные преимущественно с тем, что отдыхающие пили алкоголь, потом перегревались на солнце и прыгали в холодную воду, рассказал спасатель."А это остановка дыхания, и все – человек утонул. Еще когда еще море было холодное, а внутренние водоемы прогрелись, люди туда шли, и больше всего выездов было в Симферополь, хотя он не находится на побережье. Симферопольское водохранилище в основном, там за этот год было 4 или 5 несчастных случаев", – рассказал Мельников.Помимо этого, специалисты "КРЫМ-СПАС" регулярно выезжают спасать людей в горно-лесной местности, где травмируются и сбиваются с троп, как правило, приезжие туристы, не знакомые с особенностями местности. С начала года таких вызовов было 115, спасенных человек в результате более полусотни.Также, по словам Мельникова, спасателей Крымской республиканской аварийно-спасательной службы привлекают для оказания помощи медикам и силовикам при ЧП техногенного характера, в частности, при обрушениях каких-либо конструкций. А еще для тушения ландшафтных пожаров, "которых сейчас наблюдается всплеск в Крыму", и ликвидации последствий ДТП с деблокированием и извлечением из автомобилей пострадавших, добавил он."И если общее количество посчитать, то за полгода у нас было около 3,5 тысяч выездов", – сказал спасатель.Из них 105 только на минувшую неделю, уточнил Мельников.Отметим, что четверо минувших суток спасатели оказали помощь людям в разных уголках Крыма. Всего за один день, 25 июля, в Севастополе спасали мужчину, который сорвался с 13-метровой высоты в Казачьей бухте, и женщину, упавшую со скалы на камни у грота Дианы на Фиоленте. А уже на следующий день на Кадыковском карьере в Балаклавском районе Севастополя спасали двух охотниц за селфи. Тем временем в Республике Крым искали заблудившихся туристов на горе Ай-Петри под Ялтой и возвращали унесенных ветром в море сап-бордистов в разных курортах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристку спасли со скалы на пляже под Феодосией В Ялте спасли трех прижатых к скале сапбордистов Каждый день кто-то теряется: как в Крыму в сезон ищут пропавших людей

https://crimea.ria.ru/20250727/chetvert-milliona-zaplatili-otdykhayuschie-v-krymu-za-narusheniya-na-vode-1148268018.html

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