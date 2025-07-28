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В Севастополе женщина сорвалась со скалы и пролетела по камням

В Севастополе женщина сорвалась со скалы и пролетела по камням - РИА Новости Крым, 28.07.2025

В Севастополе женщина сорвалась со скалы и пролетела по камням

В Севастополе у грота Дианы со скалы сорвалась женщина, спасатели эвакуировали ее с переломом и ушибами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T17:41

2025-07-28T17:41

2025-07-28T17:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе у грота Дианы со скалы сорвалась женщина, спасатели эвакуировали ее с переломом и ушибами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.На помощь ей прибыли специалисты поисково-спасательных подразделений – восемь человек и две единицы техники, включая катер "Питон". Очевидцы оказали женщине первую помощь еще до их приезда, а спасатели зафиксировали травмированные конечности, уложили на носилки и доставили ее на катере в бухту Балаклавы, где передали бригаде скорой медицинской помощи.Сотрудники Спасательной службы Севастополя ранее спасли двух девушек, которые в погоне за красивыми кадрами на Кадыковском карьере спустились в обрыв по тропе и не смогли подняться обратно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина сорвался с 13-метрового обрываВ Ялте спасли трех прижатых к скале сапбордистовТуристы под покровом ночи заблудились в районе горы Ай-Петри

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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