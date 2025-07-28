В Севастополе женщина сорвалась со скалы и пролетела по камням
В Севастополе у грота Дианы женщина сорвалась со скалы и пролетела пять метров по камням
© Telegram Михаил РазвожаевСотрудники Спасательной службы Севастополя эвакуировали пострадавшую женщину с участка скалы у грота Дианы
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе у грота Дианы со скалы сорвалась женщина, спасатели эвакуировали ее с переломом и ушибами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Направляясь купаться на "дикий" пляж, женщина поскользнулась, упала и пролетела около пяти метров по острым камням. Она получила множественные травмы, в том числе, перелом правой голени и травму левой ноги, а также многочисленные ссадины и ушибы", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
На помощь ей прибыли специалисты поисково-спасательных подразделений – восемь человек и две единицы техники, включая катер "Питон". Очевидцы оказали женщине первую помощь еще до их приезда, а спасатели зафиксировали травмированные конечности, уложили на носилки и доставили ее на катере в бухту Балаклавы, где передали бригаде скорой медицинской помощи.
Сотрудники Спасательной службы Севастополя ранее спасли двух девушек, которые в погоне за красивыми кадрами на Кадыковском карьере спустились в обрыв по тропе и не смогли подняться обратно.
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