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В Севастополе женщина сорвалась со скалы и пролетела по камням - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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В Севастополе женщина сорвалась со скалы и пролетела по камням
В Севастополе женщина сорвалась со скалы и пролетела по камням - РИА Новости Крым, 28.07.2025
В Севастополе женщина сорвалась со скалы и пролетела по камням
В Севастополе у грота Дианы со скалы сорвалась женщина, спасатели эвакуировали ее с переломом и ушибами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T17:41
2025-07-28T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе у грота Дианы со скалы сорвалась женщина, спасатели эвакуировали ее с переломом и ушибами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.На помощь ей прибыли специалисты поисково-спасательных подразделений – восемь человек и две единицы техники, включая катер "Питон". Очевидцы оказали женщине первую помощь еще до их приезда, а спасатели зафиксировали травмированные конечности, уложили на носилки и доставили ее на катере в бухту Балаклавы, где передали бригаде скорой медицинской помощи.Сотрудники Спасательной службы Севастополя ранее спасли двух девушек, которые в погоне за красивыми кадрами на Кадыковском карьере спустились в обрыв по тропе и не смогли подняться обратно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина сорвался с 13-метрового обрываВ Ялте спасли трех прижатых к скале сапбордистовТуристы под покровом ночи заблудились в районе горы Ай-Петри
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крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, происшествия, михаил развожаев
В Севастополе женщина сорвалась со скалы и пролетела по камням

В Севастополе у грота Дианы женщина сорвалась со скалы и пролетела пять метров по камням

17:41 28.07.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСотрудники Спасательной службы Севастополя эвакуировали пострадавшую женщину с участка скалы у грота Дианы
Сотрудники Спасательной службы Севастополя эвакуировали пострадавшую женщину с участка скалы у грота Дианы
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе у грота Дианы со скалы сорвалась женщина, спасатели эвакуировали ее с переломом и ушибами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Направляясь купаться на "дикий" пляж, женщина поскользнулась, упала и пролетела около пяти метров по острым камням. Она получила множественные травмы, в том числе, перелом правой голени и травму левой ноги, а также многочисленные ссадины и ушибы", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

На помощь ей прибыли специалисты поисково-спасательных подразделений – восемь человек и две единицы техники, включая катер "Питон". Очевидцы оказали женщине первую помощь еще до их приезда, а спасатели зафиксировали травмированные конечности, уложили на носилки и доставили ее на катере в бухту Балаклавы, где передали бригаде скорой медицинской помощи.
Сотрудники Спасательной службы Севастополя ранее спасли двух девушек, которые в погоне за красивыми кадрами на Кадыковском карьере спустились в обрыв по тропе и не смогли подняться обратно.
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КрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяПроисшествияМихаил Развожаев
 
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