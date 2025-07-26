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В Севастополе на Кадыковском карьере спасли двух охотниц за селфи - РИА Новости Крым, 26.07.2025
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В Севастополе на Кадыковском карьере спасли двух охотниц за селфи
В Севастополе на Кадыковском карьере спасли двух охотниц за селфи - РИА Новости Крым, 26.07.2025
В Севастополе на Кадыковском карьере спасли двух охотниц за селфи
Сотрудники Спасательной службы Севастополя пришли на помощь двум девушкам, которые в погоне за красивыми кадрами на Кадыковском карьере спустились в обрыв по... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Спасательной службы Севастополя пришли на помощь двум девушкам, которые в погоне за красивыми кадрами на Кадыковском карьере спустились в обрыв по незнакомой тропе и не смогли подняться обратно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.Девушки отправили сигнал спасателям, что находятся в беде. Прибывшие на место специалисты установили веревочные перила протяженностью около 60 метров и использовали страховочную систему. Девушкам надели каски и страховочные пояса, после чего под контролем специалистов вывели их в безопасное место.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина сорвался с 13-метрового обрыва В Ялте спасли трех прижатых к скале сапбордистов Туристы под покровом ночи заблудились в районе горы Ай-Петри
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РИА Новости Крым
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В Севастополе на Кадыковском карьере спасли двух охотниц за селфи

В Севастополе спасателям пришлось вытаскивать из обрыва двух любительниц ярких селфи

10:17 26.07.2025 (обновлено: 11:17 26.07.2025)
 
© МЧС СевастополяВ Севастополе пришлось спасать двух девушек из-за неудавшихся селфи
В Севастополе пришлось спасать двух девушек из-за неудавшихся селфи
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Спасательной службы Севастополя пришли на помощь двум девушкам, которые в погоне за красивыми кадрами на Кадыковском карьере спустились в обрыв по незнакомой тропе и не смогли подняться обратно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
"На помощь двум девушкам, охотившимися за крутыми кадрами, но пошедшими по незнакомой тропе, пришли сотрудники Спасательной службы Севастополя. Девушки перепугались, когда поняли, что находятся на глубине 60 метров внизу обрыва Кадыковского карьера и не могут подняться", – говорится в сообщении.
Девушки отправили сигнал спасателям, что находятся в беде. Прибывшие на место специалисты установили веревочные перила протяженностью около 60 метров и использовали страховочную систему. Девушкам надели каски и страховочные пояса, после чего под контролем специалистов вывели их в безопасное место.
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