https://crimea.ria.ru/20250726/v-sevastopole-spasli-dvukh-okhotnits-za-selfi-na-kadykovskom-karere-1148253731.html

В Севастополе на Кадыковском карьере спасли двух охотниц за селфи

В Севастополе на Кадыковском карьере спасли двух охотниц за селфи - РИА Новости Крым, 26.07.2025

В Севастополе на Кадыковском карьере спасли двух охотниц за селфи

Сотрудники Спасательной службы Севастополя пришли на помощь двум девушкам, которые в погоне за красивыми кадрами на Кадыковском карьере спустились в обрыв по... РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T10:17

2025-07-26T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Спасательной службы Севастополя пришли на помощь двум девушкам, которые в погоне за красивыми кадрами на Кадыковском карьере спустились в обрыв по незнакомой тропе и не смогли подняться обратно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.Девушки отправили сигнал спасателям, что находятся в беде. Прибывшие на место специалисты установили веревочные перила протяженностью около 60 метров и использовали страховочную систему. Девушкам надели каски и страховочные пояса, после чего под контролем специалистов вывели их в безопасное место.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина сорвался с 13-метрового обрыва В Ялте спасли трех прижатых к скале сапбордистов Туристы под покровом ночи заблудились в районе горы Ай-Петри

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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