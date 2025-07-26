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В Севастополе на Кадыковском карьере спасли двух охотниц за селфи
В Севастополе на Кадыковском карьере спасли двух охотниц за селфи - РИА Новости Крым, 26.07.2025
В Севастополе на Кадыковском карьере спасли двух охотниц за селфи
Сотрудники Спасательной службы Севастополя пришли на помощь двум девушкам, которые в погоне за красивыми кадрами на Кадыковском карьере спустились в обрыв по... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T10:17
2025-07-26T10:17
2025-07-26T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Спасательной службы Севастополя пришли на помощь двум девушкам, которые в погоне за красивыми кадрами на Кадыковском карьере спустились в обрыв по незнакомой тропе и не смогли подняться обратно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.Девушки отправили сигнал спасателям, что находятся в беде. Прибывшие на место специалисты установили веревочные перила протяженностью около 60 метров и использовали страховочную систему. Девушкам надели каски и страховочные пояса, после чего под контролем специалистов вывели их в безопасное место.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина сорвался с 13-метрового обрыва В Ялте спасли трех прижатых к скале сапбордистов Туристы под покровом ночи заблудились в районе горы Ай-Петри
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севастополь, мчс севастополя, происшествия, крым, новости севастополя, новости крыма
В Севастополе на Кадыковском карьере спасли двух охотниц за селфи
В Севастополе спасателям пришлось вытаскивать из обрыва двух любительниц ярких селфи
10:17 26.07.2025 (обновлено: 11:17 26.07.2025)