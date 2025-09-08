https://crimea.ria.ru/20250908/edinyy-modul-obrascheniy-dlya-uchastnikov-svo-zapuskayut-v-sevastopole-1149294861.html

Единый модуль обращений для участников СВО запускают в Севастополе

Единый модуль обращений для участников СВО запускают в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в тестовом режиме запустили единый модуль данных для обработки заявлений участников спецоперации и членов их семей. Благодаря централизованной обработке процесс получения мер социальной поддержки воинов и их близких станет быстрее и удобнее в разы. Об этом заявила директор департамента цифрового развития Татьяна Черноусова в ходе аппаратного совещания правительства города.Черноусова отметила, что информация с ведомствами, участвующими в предоставлении мер, дает возможность проводить обработку заявления быстро с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия."Подтверждение на любые меры, которые положены гражданину, участнику СВО, все данные эта система уже содержит", – подчеркнула директор департамента цифрового развития Севастополя.Ранее при предоставлении каждой услуги гражданин должен был подать полный пакет документов. Помимо подтверждения, что он участник СВО, ему требовалось предоставить ряд иных документов."Кроме того, мы разработали единую форму с перечнем мер поддержки, которые на сегодня могут быть предоставлены. Она приходит в личный кабинет на госуслуги. Нужно только подтвердить, поставив галочки напротив той услуги, которая интересна", – добавила Татьяна Черноусова.Сейчас система работает в тестовом режиме. Полноценный запуск запланирован на 1 октября этого года.Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции из Крыма начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации Социального фонда России. На данный момент путевки выдаются в 12 реабилитационных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдыхУчастники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана В Севастополе улицы в новом квартале назовут в честь погибших героев СВО

