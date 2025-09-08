Рейтинг@Mail.ru
Единый модуль обращений для участников СВО запускают в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Единый модуль обращений для участников СВО запускают в Севастополе
Единый модуль обращений для участников СВО запускают в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Единый модуль обращений для участников СВО запускают в Севастополе
В Севастополе в тестовом режиме запустили единый модуль данных для обработки заявлений участников спецоперации и членов их семей. Благодаря централизованной... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T18:35
2025-09-08T18:35
севастополь
правительство севастополя
новости севастополя
ветераны сво
герои сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в тестовом режиме запустили единый модуль данных для обработки заявлений участников спецоперации и членов их семей. Благодаря централизованной обработке процесс получения мер социальной поддержки воинов и их близких станет быстрее и удобнее в разы. Об этом заявила директор департамента цифрового развития Татьяна Черноусова в ходе аппаратного совещания правительства города.Черноусова отметила, что информация с ведомствами, участвующими в предоставлении мер, дает возможность проводить обработку заявления быстро с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия."Подтверждение на любые меры, которые положены гражданину, участнику СВО, все данные эта система уже содержит", – подчеркнула директор департамента цифрового развития Севастополя.Ранее при предоставлении каждой услуги гражданин должен был подать полный пакет документов. Помимо подтверждения, что он участник СВО, ему требовалось предоставить ряд иных документов."Кроме того, мы разработали единую форму с перечнем мер поддержки, которые на сегодня могут быть предоставлены. Она приходит в личный кабинет на госуслуги. Нужно только подтвердить, поставив галочки напротив той услуги, которая интересна", – добавила Татьяна Черноусова.Сейчас система работает в тестовом режиме. Полноценный запуск запланирован на 1 октября этого года.Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции из Крыма начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации Социального фонда России. На данный момент путевки выдаются в 12 реабилитационных.
Новости
Единый модуль обращений для участников СВО запускают в Севастополе

В Севастополе разработали единый модуль обработки заявлений для участников СВО

18:35 08.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в тестовом режиме запустили единый модуль данных для обработки заявлений участников спецоперации и членов их семей. Благодаря централизованной обработке процесс получения мер социальной поддержки воинов и их близких станет быстрее и удобнее в разы. Об этом заявила директор департамента цифрового развития Татьяна Черноусова в ходе аппаратного совещания правительства города.
"Мы хорошо проанализировали каждую из мер поддержки с позиции гражданина, который подает заявление. И пришли к тому, что на сегодня единственная система, которая позволит нам интегрировать в себя данные всех ведомственных систем с витринами данных федеральными, это наша система социальной поддержки населения", – сказано в тексте доклада.
Черноусова отметила, что информация с ведомствами, участвующими в предоставлении мер, дает возможность проводить обработку заявления быстро с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
"Подтверждение на любые меры, которые положены гражданину, участнику СВО, все данные эта система уже содержит", – подчеркнула директор департамента цифрового развития Севастополя.
Ранее при предоставлении каждой услуги гражданин должен был подать полный пакет документов. Помимо подтверждения, что он участник СВО, ему требовалось предоставить ряд иных документов.
"Кроме того, мы разработали единую форму с перечнем мер поддержки, которые на сегодня могут быть предоставлены. Она приходит в личный кабинет на госуслуги. Нужно только подтвердить, поставив галочки напротив той услуги, которая интересна", – добавила Татьяна Черноусова.
Сейчас система работает в тестовом режиме. Полноценный запуск запланирован на 1 октября этого года.
Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции из Крыма начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации Социального фонда России. На данный момент путевки выдаются в 12 реабилитационных.
