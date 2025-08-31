https://crimea.ria.ru/20250831/v-sevastopole-ulitsy-v-novom-kvartale-nazovut-v-chest-pogibshkh-geroev-svo-1149104943.html
В Севастополе улицы в новом квартале назовут в честь погибшх героев СВО
В Севастополе улицы в новом квартале назовут в честь погибшх героев СВО - РИА Новости Крым, 31.08.2025
В Севастополе улицы в новом квартале назовут в честь погибшх героев СВО
В Севастополе улицам в новом квартале дадут имена погибшх героев СВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе улицам в новом квартале дадут имена погибшх героев СВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В новом квартале, который строится на 7 километре Балаклавского шоссе, практически всем улицам будут присвоены имена погибших воинов. Конечно, будем продолжать работу по созданию музеев или стендов в школах, где учились сами участники специальной военной операции или сейчас учатся их дети. В новых, отремонтированных школах они уже есть — считаю, что они должны быть в каждой севастопольской школе", - написал он в своем ТГ-канале, говоря о своей встрече с семьями погибших участников СВО.По его словам, также обсудили создание скверов, увековечивающих память воинов спецоперации."У нас уже есть несколько задумок, где можно было бы выделить территории под эти цели. Также обсудили вопросы, связанные с жизненными задачами, проблемами, которые возникают у семей погибших воинов. Стараюсь брать их на личный контроль, либо давать соответствующие поручения. Помощь и поддержка семей участников специальной операции — одна из наших главных задач", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:20 31.08.2025 (обновлено: 16:27 31.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе улицам в новом квартале дадут имена погибшх героев СВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В новом квартале, который строится на 7 километре Балаклавского шоссе, практически всем улицам будут присвоены имена погибших воинов. Конечно, будем продолжать работу по созданию музеев или стендов в школах, где учились сами участники специальной военной операции или сейчас учатся их дети. В новых, отремонтированных школах они уже есть — считаю, что они должны быть в каждой севастопольской школе", - написал он в своем ТГ-канале, говоря о своей встрече с семьями погибших участников СВО.
По его словам, также обсудили создание скверов, увековечивающих память воинов спецоперации.
"У нас уже есть несколько задумок, где можно было бы выделить территории под эти цели. Также обсудили вопросы, связанные с жизненными задачами, проблемами, которые возникают у семей погибших воинов. Стараюсь брать их на личный контроль, либо давать соответствующие поручения. Помощь и поддержка семей участников специальной операции — одна из наших главных задач", - заключил губернатор.
