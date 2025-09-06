Рейтинг@Mail.ru
В Крыму оценили шансы вернуть скифское золото в Россию - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250906/v-krymu-otsenili-shansy-vernut-skifskoe-zoloto-v-rossiyu-1149261996.html
В Крыму оценили шансы вернуть скифское золото в Россию
В Крыму оценили шансы вернуть скифское золото в Россию - РИА Новости Крым, 06.09.2025
В Крыму оценили шансы вернуть скифское золото в Россию
Шансов вернуть скифское золото в Россию очень мало, оно, весьма вероятно, окажется в частных коллекциях, сказал в интервью РИА Новости на ВЭФ глава крымского... РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T18:10
2025-09-06T18:10
скифское золото
мнения
крым
история
владимир константинов
новости крыма
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110752/59/1107525953_0:431:2109:1617_1920x0_80_0_0_4f9fdf1711b01acc6ce863395a98205f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Шансов вернуть скифское золото в Россию очень мало, оно, весьма вероятно, окажется в частных коллекциях, сказал в интервью РИА Новости на ВЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.По мнению парламентария, в истории много примеров, когда колониальные страны "узаконивали наворованное" . Константинов считает, что, вероятно, скифское золото окажется в этом же ряду."Даже есть знаменитое судебное разбирательство Египта и Германии по поводу артефактов, которые находятся в Берлинском музее. Оно же к чему привело? Ни к чему, ничего не вернули. Они говорят, по нашим законам – это наше. И все", – сказал глава крымского парламента.Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказал мнение, что возможная передача скифского золота в частные коллекции стала бы преступлением и приговором нидерландскому правосудию.Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В коллекции скифского золота находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110752/59/1107525953_0:233:2109:1815_1920x0_80_0_0_31977b326e79ebc66e86fe426968d23a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
скифское золото, мнения, крым, история, владимир константинов, новости крыма, украина
В Крыму оценили шансы вернуть скифское золото в Россию

Шансы вернуть скифское золото в Россию крайне малы – Константинов

18:10 06.09.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФрагмент верхнего яруса золотой пекторали (нагрудное украшение) IV в. до н. э. из коллекции Музея исторических ценностей Украинской ССР
Фрагмент верхнего яруса золотой пекторали (нагрудное украшение) IV в. до н. э. из коллекции Музея исторических ценностей Украинской ССР - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Шансов вернуть скифское золото в Россию очень мало, оно, весьма вероятно, окажется в частных коллекциях, сказал в интервью РИА Новости на ВЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Они его раздербанили. Это, к большому сожалению, потеря, которой мы уже концов не найдем. Это целое следствие нужно организовать, и оно окажется в частных коллекциях, потому что первохранителя нет в этой истории… Они скажут, а у кого мы брали? У Украины? Покажите. А у Украины нет Крыма. И все, до свидания. Им это очень удобно", – сказал Константинов.
По мнению парламентария, в истории много примеров, когда колониальные страны "узаконивали наворованное" . Константинов считает, что, вероятно, скифское золото окажется в этом же ряду.
"Даже есть знаменитое судебное разбирательство Египта и Германии по поводу артефактов, которые находятся в Берлинском музее. Оно же к чему привело? Ни к чему, ничего не вернули. Они говорят, по нашим законам – это наше. И все", – сказал глава крымского парламента.
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказал мнение, что возможная передача скифского золота в частные коллекции стала бы преступлением и приговором нидерландскому правосудию.
Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В коллекции скифского золота находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.
В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Скифское золотоМненияКрымИсторияВладимир КонстантиновНовости КрымаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:28Крокодилы и слоны: крымский ветеринар лежит экзотических животных
20:11Юрист дала советы покупателям жилья в Крыму
19:51Три человека утонули на Кубани
19:31Под Симферополем потушили 150 гектаров горящей сухой травы
19:07Путин наградил орденами Лепса, Долину и Энтина
18:43На пожаре под Симферополем спасатели остановили огонь в 300 м от домов
18:25Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных
18:10В Крыму оценили шансы вернуть скифское золото в Россию
17:52В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске
17:35В России готова к применению вакцина от рака
17:08Хуснуллин проверил ход строительства культурного кластера в Севастополе
16:45Попова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемости
16:37В Севастополе с начала года ввели порядка 165 тысяч "квадратов" жилья
16:16Для кого опасна лихорадка чикунгунья
15:51Авиация МЧС России тушит ландшафтный пожар под Симферополем на 150 га
15:40В Керчи тушат пожар на 800 "квадратах"
15:16Польские фермеры перекрыли движение на границе с Украиной
14:43К тушению пожара в Новороссийске привлекли военных
14:17"Эту матушку знают многие": патриарх Кирилл вручил Симоньян орден
13:39Большинство жителей Германии поддержали отправку войск на Украину
Лента новостейМолния