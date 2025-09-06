https://crimea.ria.ru/20250906/v-krymu-otsenili-shansy-vernut-skifskoe-zoloto-v-rossiyu-1149261996.html

В Крыму оценили шансы вернуть скифское золото в Россию

В Крыму оценили шансы вернуть скифское золото в Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Шансов вернуть скифское золото в Россию очень мало, оно, весьма вероятно, окажется в частных коллекциях, сказал в интервью РИА Новости на ВЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.По мнению парламентария, в истории много примеров, когда колониальные страны "узаконивали наворованное" . Константинов считает, что, вероятно, скифское золото окажется в этом же ряду."Даже есть знаменитое судебное разбирательство Египта и Германии по поводу артефактов, которые находятся в Берлинском музее. Оно же к чему привело? Ни к чему, ничего не вернули. Они говорят, по нашим законам – это наше. И все", – сказал глава крымского парламента.Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказал мнение, что возможная передача скифского золота в частные коллекции стала бы преступлением и приговором нидерландскому правосудию.Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В коллекции скифского золота находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

