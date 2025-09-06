https://crimea.ria.ru/20250906/putin-nagradil-ordenami-lepsa-dolinu-i-entina-1149262973.html

Путин наградил орденами Лепса, Долину и Энтина

Путин наградил орденами Лепса, Долину и Энтина - РИА Новости Крым, 06.09.2025

Путин наградил орденами Лепса, Долину и Энтина

Президент РФ Владимир Путин отметил наградами певицу Ларису Долину, артиста-вокалиста Григория Лепса, а также поэта-песенника Юрия Энтина. Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 06.09.2025

2025-09-06T19:07

2025-09-06T19:07

2025-09-06T18:42

новости

владимир путин (политик)

награды

лариса долина

григорий лепс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0b/1147883988_0:62:1301:795_1920x0_80_0_0_df684fad7f7be6a10a3cb76b1c3d2aa3.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин отметил наградами певицу Ларису Долину, артиста-вокалиста Григория Лепса, а также поэта-песенника Юрия Энтина. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Так, певица Лариса Долина награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Долина в указе упоминается как завфедрой Московского государственного института культуры (МГИК). Певицу удостоили орденом за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.Кроме того, Ордена дружбы удостоен Григорий Лепсверидзе – артист-вокалист ООО "Продюсерский центр "Григория Лепса".Награды также удостоился поэт-песенник, драматург и сценарист Юрий Энтин. Его президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве".Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Елену Чепурных за вклад в развитие СМИ и многолетний добросовестный труд.Также сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Читайте также на РИА Новости Крым:Путин отметил сотрудников медиагруппы "России сегодня"Путин наградил постпреда Крыма орденом "За доблестный труд"Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), награды, лариса долина, григорий лепс