Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных
Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных
Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Елену Чепурных за вклад в развитие СМИ... РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T18:25
2025-09-06T18:42
новости
международная медиагруппа "россия сегодня"
награды
владимир путин (политик)
сми
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111047/20/1110472035_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_3a1b7a8102c0dd01013e10056643a177.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Елену Чепурных за вклад в развитие СМИ и многолетний добросовестный труд.Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее в субботу также сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени.
353
60
2025
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
новости, международная медиагруппа "россия сегодня", награды, владимир путин (политик), сми
Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных

Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Елену Чепурных

18:25 06.09.2025 (обновлено: 18:42 06.09.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Елена Чепурных
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Елену Чепурных за вклад в развитие СМИ и многолетний добросовестный труд.
Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Чепурных Елену Евгеньевну - заместителя главного редактора федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", – сказано в документе.
Ранее в субботу также сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени.
