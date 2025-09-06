https://crimea.ria.ru/20250906/putin-nagradil-ordenom-zamglavreda-mediagruppy-rossiya-segodnya-chepurnykh-1149262437.html
Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных
Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Елену Чепурных за вклад в развитие СМИ... РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T18:25
2025-09-06T18:25
2025-09-06T18:42
новости
международная медиагруппа "россия сегодня"
награды
владимир путин (политик)
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111047/20/1110472035_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_3a1b7a8102c0dd01013e10056643a177.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Елену Чепурных за вклад в развитие СМИ и многолетний добросовестный труд.Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее в субботу также сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин отметил сотрудников медиагруппы "России сегодня"Путин наградил постпреда Крыма орденом "За доблестный труд"Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111047/20/1110472035_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_f4c276da862ec15b2e39fb1947323788.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, международная медиагруппа "россия сегодня", награды, владимир путин (политик), сми
Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных
Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Елену Чепурных
18:25 06.09.2025 (обновлено: 18:42 06.09.2025)