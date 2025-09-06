https://crimea.ria.ru/20250906/putin-nagradil-ordenom-zamglavreda-mediagruppy-rossiya-segodnya-chepurnykh-1149262437.html

Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных

Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных

2025-09-06T18:25

2025-09-06T18:25

2025-09-06T18:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Елену Чепурных за вклад в развитие СМИ и многолетний добросовестный труд.Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее в субботу также сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин отметил сотрудников медиагруппы "России сегодня"Путин наградил постпреда Крыма орденом "За доблестный труд"Трудовому коллективу "Артека" вручили Орден Почета

2025

