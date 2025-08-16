https://crimea.ria.ru/20250816/putin-otmetil-sotrudnikov-mediagruppy-rossii-segodnya-1148777685.html

Путин отметил сотрудников медиагруппы "России сегодня"

Путин отметил сотрудников медиагруппы "России сегодня" - РИА Новости Крым, 16.08.2025

Путин отметил сотрудников медиагруппы "России сегодня"

Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотами троих сотрудников Международной медиагруппы "Россия сегодня", четырем объявлена благодарность,... РИА Новости Крым, 16.08.2025

2025-08-16T18:32

2025-08-16T18:32

2025-08-16T18:32

владимир путин (политик)

международная медиагруппа "россия сегодня"

сми

журналистика

новости

россия

радио sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1c/1146791700_684:0:3005:1305_1920x0_80_0_0_5b9d3ba933ede90c209214c1bb2cad90.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотами троих сотрудников Международной медиагруппы "Россия сегодня", четырем объявлена благодарность, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального публикования нормативно-правовых актов."За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации: Еремину Светлану Сергеевну - шеф-редактора группы радио эфира дирекции радио Sputnik федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва, Савина Павла Александровича - заместителя начальника отдела дирекции информационных технологий федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в указе.Также почетной грамотой награжден Шумилкин Роман - заместитель директора дирекции начальника службы дирекции технического сопровождения радио и иновещания ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня"."Объявить благодарность президента Российской Федерации: Бычковой Анастасии Александровне - руководителю проектов управления дирекции международного сотрудничества федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - подчеркивается в указе.Благодарность также объявлена Гомкцян Анастасии - заместителю руководителя редакции Северной Америки управления главной дирекции информации, Павлову Владимиру - руководителю редакции Азиатско-Тихоокеанского региона управления главной дирекции информации и Стефанову Алексею - корреспонденту группы проекта Sputnik Латвия управления дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), международная медиагруппа "россия сегодня", сми, журналистика, новости, россия, радио sputnik