"Я вижу Крым в шелках": дизайнеры о стиле полуострова

"Я вижу Крым в шелках": дизайнеры о стиле полуострова - РИА Новости Крым, 05.09.2025

"Я вижу Крым в шелках": дизайнеры о стиле полуострова

Мода в Крыму уверенно набирает обороты, находя баланс между национальными традициями, международными тенденциями и уникальным региональным колоритом. Об этом в... РИА Новости Крым, 05.09.2025

2025-09-05T14:44

2025-09-05T14:44

2025-09-05T15:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Мода в Крыму уверенно набирает обороты, находя баланс между национальными традициями, международными тенденциями и уникальным региональным колоритом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявили модельер-дизайнер одежды, член Ассоциации фешн и бьюти-индустрии Сильвериюш Станиславски и дизайнер и модельер, руководитель студии текстильного дизайна в Ялте Марина Генералова.Эксперты отмечают: полуостров становится не просто площадкой для демонстрации новых коллекций, но и территорией, где рождается собственный стиль.На полуострове уже проходят масштабные конкурсы и показы федерального уровня. Так, в проекте "Новые символы российской моды" участвовали дизайнеры из 22 городов страны. По словам экспертов, Крым продемонстрировал высокий уровень подготовки и особый взгляд на современные тенденции.Особенностью крымской моды специалисты называют многонациональный колорит и природную широту образов."Это культурный микс, свежие краски, широта подачи – как море, небо и горы", — пояснила руководитель ялтинской студии.Станиславски, размышляя о возможной коллекции, посвященной полуострову, отметил, что видит ее в бело-голубых тонах.Сами крымские модельеры уже воплощают подобные идеи. Так, коллекция "От штиля к шторму" Марине Генераловой, вдохновленная картинами Айвазовского, показала путь от спокойствия до бурь и гроз, олицетворяя характер крымчан.Эксперты уверены: у крымской моды есть все шансы выйти на мировую арену. По словам Станиславски, российские дизайнеры вызывают интерес у европейских коллег, а внутренняя индустрия набирает силу."Наши таланты выходят из тени, и теперь Россия должна диктовать правила в моде", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер модельер Джорджо АрманиБохо и этно: Моду народов Крыма представили в окружении горВ Крыму состоялся первый модный показ национальной одежды местных народов

