"Я вижу Крым в шелках": дизайнеры о стиле полуострова
"Я вижу Крым в шелках": дизайнеры о стиле полуострова - РИА Новости Крым, 05.09.2025
"Я вижу Крым в шелках": дизайнеры о стиле полуострова
Мода в Крыму уверенно набирает обороты, находя баланс между национальными традициями, международными тенденциями и уникальным региональным колоритом. Об этом в... РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Мода в Крыму уверенно набирает обороты, находя баланс между национальными традициями, международными тенденциями и уникальным региональным колоритом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявили модельер-дизайнер одежды, член Ассоциации фешн и бьюти-индустрии Сильвериюш Станиславски и дизайнер и модельер, руководитель студии текстильного дизайна в Ялте Марина Генералова.Эксперты отмечают: полуостров становится не просто площадкой для демонстрации новых коллекций, но и территорией, где рождается собственный стиль.На полуострове уже проходят масштабные конкурсы и показы федерального уровня. Так, в проекте "Новые символы российской моды" участвовали дизайнеры из 22 городов страны. По словам экспертов, Крым продемонстрировал высокий уровень подготовки и особый взгляд на современные тенденции.Особенностью крымской моды специалисты называют многонациональный колорит и природную широту образов."Это культурный микс, свежие краски, широта подачи – как море, небо и горы", — пояснила руководитель ялтинской студии.Станиславски, размышляя о возможной коллекции, посвященной полуострову, отметил, что видит ее в бело-голубых тонах.Сами крымские модельеры уже воплощают подобные идеи. Так, коллекция "От штиля к шторму" Марине Генераловой, вдохновленная картинами Айвазовского, показала путь от спокойствия до бурь и гроз, олицетворяя характер крымчан.Эксперты уверены: у крымской моды есть все шансы выйти на мировую арену. По словам Станиславски, российские дизайнеры вызывают интерес у европейских коллег, а внутренняя индустрия набирает силу."Наши таланты выходят из тени, и теперь Россия должна диктовать правила в моде", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер модельер Джорджо АрманиБохо и этно: Моду народов Крыма представили в окружении горВ Крыму состоялся первый модный показ национальной одежды местных народов
14:44 05.09.2025 (обновлено: 15:48 05.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым.
Мода в Крыму уверенно набирает обороты, находя баланс между национальными традициями, международными тенденциями и уникальным региональным колоритом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
заявили модельер-дизайнер одежды, член Ассоциации фешн и бьюти-индустрии Сильвериюш Станиславски и дизайнер и модельер, руководитель студии текстильного дизайна в Ялте Марина Генералова.
Эксперты отмечают: полуостров становится не просто площадкой для демонстрации новых коллекций, но и территорией, где рождается собственный стиль.
"Для меня нет слова "мода", есть слово "стиль". Либо стиль есть, либо его нет. А здесь он присутствует, и я считаю, что у Крыма огромный потенциал", – подчеркнул Станиславски.
На полуострове уже проходят масштабные конкурсы и показы федерального уровня. Так, в проекте "Новые символы российской моды" участвовали дизайнеры из 22 городов страны. По словам экспертов, Крым продемонстрировал высокий уровень подготовки и особый взгляд на современные тенденции.
"Если Россия становится центром моды, то почему бы Крыму не стать ее сердцем? И это сердце должно быть модным", – говорит Генералова.
Особенностью крымской моды специалисты называют многонациональный колорит и природную широту образов.
"Это культурный микс, свежие краски, широта подачи – как море, небо и горы", — пояснила руководитель ялтинской студии.
Станиславски, размышляя о возможной коллекции, посвященной полуострову, отметил, что видит ее в бело-голубых тонах.
"Я сразу представил море, волны, ветер. Легкость. Шифон, шелка, длинные шлейфы, палантины. Для Крыма хочется именно легкости", – сказал дизайнер.
Сами крымские модельеры уже воплощают подобные идеи. Так, коллекция "От штиля к шторму" Марине Генераловой, вдохновленная картинами Айвазовского, показала путь от спокойствия до бурь и гроз, олицетворяя характер крымчан.
Эксперты уверены: у крымской моды есть все шансы выйти на мировую арену. По словам Станиславски, российские дизайнеры вызывают интерес у европейских коллег, а внутренняя индустрия набирает силу.
"Наши таланты выходят из тени, и теперь Россия должна диктовать правила в моде", – заключил он.
