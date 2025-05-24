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В Крыму состоялся первый модный показ национальной одежды местных народов - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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В Крыму состоялся первый модный показ национальной одежды местных народов
В Крыму состоялся первый модный показ национальной одежды местных народов - РИА Новости Крым, 24.05.2025
В Крыму состоялся первый модный показ национальной одежды местных народов
В Бахчисарайском районе Крыма прошел первый модный этнопоказ в рамках Бельбекской ярмарки. Организаторы "Моды народов Крыма" в будущем хотят привлечь к проекту... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T19:51
2025-05-24T19:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма прошел первый модный этнопоказ в рамках Бельбекской ярмарки. Организаторы "Моды народов Крыма" в будущем хотят привлечь к проекту дизайнеров из четырех новых регионов страны, рассказала корреспонденту РИА Новости Крым идеолог проекта Виктория Марченко. К проекту привлекли порядка десяти дизайнеров, готовых интерпретировать модные элементы и тенденции множества народов, населяющих Крымский полуостров.Профессиональными моделями и учениками модельных школ были представлены не только одежда, но и аксессуары, украшения и головные уборы.Показ мод одежды с этническими мотивами народов, населяющих Крым, состоялся 24 мая под открытым небом в окружении гор.Проект, по ее словам, вызвал большой интерес среди дизайнеров. Такой, что даже некоторые желающие представить свои коллекции не смогли участвовать, так как их невозможно было вместить в тайминг мероприятия.Присутствующие на показе зрители тепло встречали коллекции и активно интересовались приобретением тех или иных вещей.Информационными партнерами мероприятия выступают РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, мода, культура, общество, искусство , одежда, новости крыма
В Крыму состоялся первый модный показ национальной одежды местных народов

В Крыму прошел первый модный показ национальной одежды "Мода народов Крыма"

19:51 24.05.2025 (обновлено: 19:54 24.05.2025)
 
© Дмитрий МакеевМоды
Моды
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма прошел первый модный этнопоказ в рамках Бельбекской ярмарки. Организаторы "Моды народов Крыма" в будущем хотят привлечь к проекту дизайнеров из четырех новых регионов страны, рассказала корреспонденту РИА Новости Крым идеолог проекта Виктория Марченко.
"С нами сегодня только крымские и московские дизайнеры. А в дальнейшем хотелось бы подтягивать и новые регионы. Наш основной посыл – это свой крымский тренд на моду, у нас много чего намешано, много разных этносов, можно все это миксовать и создавать свой стиль, который будет уникальным, интересным, носибельным. И на это есть спрос", - сказала она.
К проекту привлекли порядка десяти дизайнеров, готовых интерпретировать модные элементы и тенденции множества народов, населяющих Крымский полуостров.
Профессиональными моделями и учениками модельных школ были представлены не только одежда, но и аксессуары, украшения и головные уборы.
© Дмитрий МакеевАксессуары в славянском стиле
Аксессуары в славянском стиле
© Дмитрий Макеев
Аксессуары в славянском стиле
Показ мод одежды с этническими мотивами народов, населяющих Крым, состоялся 24 мая под открытым небом в окружении гор.

"Это тестовое мероприятие, эксперимент. Проект "Мода народов Крыма", возможно, будет проходить ежегодно, но у нас есть задумка делать его ежесезонным, то есть организовывать большой показ раз в год, а небольшие показы – каждый сезон. И на этих малых показах представлять одежду по погоде", - говорит Виктория Марченко.

Проект, по ее словам, вызвал большой интерес среди дизайнеров. Такой, что даже некоторые желающие представить свои коллекции не смогли участвовать, так как их невозможно было вместить в тайминг мероприятия.
Присутствующие на показе зрители тепло встречали коллекции и активно интересовались приобретением тех или иных вещей.
© Дмитрий МакеевКоллекция в русском стиле от крымских дизайнеров
Коллекция в русском стиле от крымских дизайнеров
© Дмитрий Макеев
Коллекция в русском стиле от крымских дизайнеров
Информационными партнерами мероприятия выступают РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
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