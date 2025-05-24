https://crimea.ria.ru/20250524/v-krymu-sostoyalsya-pervyy-modnyy-pokaz-natsionalnoy-odezhdy-mestnykh-narodov-1146685796.html

В Крыму состоялся первый модный показ национальной одежды местных народов

В Крыму состоялся первый модный показ национальной одежды местных народов - РИА Новости Крым, 24.05.2025

В Крыму состоялся первый модный показ национальной одежды местных народов

В Бахчисарайском районе Крыма прошел первый модный этнопоказ в рамках Бельбекской ярмарки. Организаторы "Моды народов Крыма" в будущем хотят привлечь к проекту... РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T19:51

2025-05-24T19:51

2025-05-24T19:54

крым

мода

культура

общество

искусство

одежда

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/18/1146682375_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a0e6d1033e460e9a9aa3ae9532e6a8a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма прошел первый модный этнопоказ в рамках Бельбекской ярмарки. Организаторы "Моды народов Крыма" в будущем хотят привлечь к проекту дизайнеров из четырех новых регионов страны, рассказала корреспонденту РИА Новости Крым идеолог проекта Виктория Марченко. К проекту привлекли порядка десяти дизайнеров, готовых интерпретировать модные элементы и тенденции множества народов, населяющих Крымский полуостров.Профессиональными моделями и учениками модельных школ были представлены не только одежда, но и аксессуары, украшения и головные уборы.Показ мод одежды с этническими мотивами народов, населяющих Крым, состоялся 24 мая под открытым небом в окружении гор.Проект, по ее словам, вызвал большой интерес среди дизайнеров. Такой, что даже некоторые желающие представить свои коллекции не смогли участвовать, так как их невозможно было вместить в тайминг мероприятия.Присутствующие на показе зрители тепло встречали коллекции и активно интересовались приобретением тех или иных вещей.Информационными партнерами мероприятия выступают РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мода, культура, общество, искусство , одежда, новости крыма