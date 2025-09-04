https://crimea.ria.ru/20250904/umer-modeler-dzhordzho-armani-1149209979.html

Умер модельер Джорджо Армани

Умер модельер Джорджо Армани - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Умер модельер Джорджо Армани

Итальянский модельер Джоржо Армани умер на 92 году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ. РИА Новости Крым, 04.09.2025

2025-09-04T16:20

2025-09-04T16:20

2025-09-04T16:39

новости

мода

утраты

джорджо армани

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149210035_0:78:2902:1710_1920x0_80_0_0_0f041adb416423a361a709a39f048148.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Итальянский модельер Джоржо Армани умер на 92 году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.Обстоятельства смерти Армани пока не приводятся. При этом в июле модельеру исполнился 91 год. Как уточняет итальянское агентство AGI со ссылкой на сотрудников его бренда, модельер работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам. В этом году Армани отметил 50 лет в индустрии.Джорджо Армани – итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии. Также работал в киноиндустрии: был художником по костюмам фильмов "Американский жиголо", "Неприкасаемые", "Матрица" и других.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мода, утраты, джорджо армани