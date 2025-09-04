Рейтинг@Mail.ru
Умер модельер Джорджо Армани - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Умер модельер Джорджо Армани
Умер модельер Джорджо Армани - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Умер модельер Джорджо Армани
Итальянский модельер Джоржо Армани умер на 92 году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ. РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Итальянский модельер Джоржо Армани умер на 92 году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.Обстоятельства смерти Армани пока не приводятся. При этом в июле модельеру исполнился 91 год. Как уточняет итальянское агентство AGI со ссылкой на сотрудников его бренда, модельер работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам. В этом году Армани отметил 50 лет в индустрии.Джорджо Армани – итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии. Также работал в киноиндустрии: был художником по костюмам фильмов "Американский жиголо", "Неприкасаемые", "Матрица" и других.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, мода, утраты, джорджо армани
Умер модельер Джорджо Армани

Умер Джорджо Армани – модельер скончался на 92 году жизни

16:20 04.09.2025 (обновлено: 16:39 04.09.2025)
 
© РИА Новости . Пабло Гонсалез / Перейти в фотобанкИтальянский модельер Джорджо Армани
Итальянский модельер Джорджо Армани - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Пабло Гонсалез
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Итальянский модельер Джоржо Армани умер на 92 году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.
"Умер модельер Джорджо Армани", – сообщает издание.
Обстоятельства смерти Армани пока не приводятся. При этом в июле модельеру исполнился 91 год. Как уточняет итальянское агентство AGI со ссылкой на сотрудников его бренда, модельер работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам. В этом году Армани отметил 50 лет в индустрии.
Джорджо Армани – итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии. Также работал в киноиндустрии: был художником по костюмам фильмов "Американский жиголо", "Неприкасаемые", "Матрица" и других.
НовостиМодаУтратыДжорджо Армани
 
Лента новостейМолния