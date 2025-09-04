Иномарка "подкинула" ВАЗ на столб – пострадали трое
На Кубани ВАЗ завис на электроопоре после аварии
09:36 04.09.2025 (обновлено: 09:37 04.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при столкновении автомобилей Mitsubishi и ВАЗ в Краснодарском крае. От удара отечественное авто подкинуло на электроопору, сообщили в краевом главке МВД РФ.
Отмечается, что ДТП произошло накануне поздно вечером в станице Старощербиновская. По данным правоохранителей, водитель иномарки не убедился в безопасности своего маневра и не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, который двигался в попутном направлении.
"В результате произошло столкновение, после которого ВАЗ наехал на опору линии электропередачи и забор. Водитель и два пассажира отечественного авто с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.
Ранее Госавтоинспекция Крыма сообщала, что за неделю на региональных дорогах в ДТП пострадали более 30 человек, среди них девять детей. С участием пешеходов произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек, их них двое - дети.
