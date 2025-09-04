https://crimea.ria.ru/20250904/inomarka-podkinula-vaz-na-stolb--postradali-troe-1149194224.html

Иномарка "подкинула" ВАЗ на столб – пострадали трое

Иномарка "подкинула" ВАЗ на столб – пострадали трое - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Иномарка "подкинула" ВАЗ на столб – пострадали трое

Три человека пострадали при столкновении автомобилей Mitsubishi и ВАЗ в Краснодарском крае. От удара отечественное авто подкинуло на электроопору, сообщили в... РИА Новости Крым, 04.09.2025

2025-09-04T09:36

2025-09-04T09:36

2025-09-04T09:37

кубань

краснодарский край

происшествия

дтп

новости

транспорт

автомобиль

умвд россии по краснодарскому краю

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149193719_0:317:987:872_1920x0_80_0_0_db9639df51c197ebf2fb5c5a850f0264.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при столкновении автомобилей Mitsubishi и ВАЗ в Краснодарском крае. От удара отечественное авто подкинуло на электроопору, сообщили в краевом главке МВД РФ.Отмечается, что ДТП произошло накануне поздно вечером в станице Старощербиновская. По данным правоохранителей, водитель иномарки не убедился в безопасности своего маневра и не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, который двигался в попутном направлении.Ранее Госавтоинспекция Крыма сообщала, что за неделю на региональных дорогах в ДТП пострадали более 30 человек, среди них девять детей. С участием пешеходов произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек, их них двое - дети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на дорогах погибли шесть детейВ Севастополе иномарка снесла мотоциклистаСтрашная авария с автобусом в Приамурье - пострадали 22 человека

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, происшествия, дтп, новости, транспорт, автомобиль, умвд россии по краснодарскому краю