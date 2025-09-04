Рейтинг@Mail.ru
Иномарка "подкинула" ВАЗ на столб – пострадали трое - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250904/inomarka-podkinula-vaz-na-stolb--postradali-troe-1149194224.html
Иномарка "подкинула" ВАЗ на столб – пострадали трое
Иномарка "подкинула" ВАЗ на столб – пострадали трое - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Иномарка "подкинула" ВАЗ на столб – пострадали трое
Три человека пострадали при столкновении автомобилей Mitsubishi и ВАЗ в Краснодарском крае. От удара отечественное авто подкинуло на электроопору, сообщили в... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T09:36
2025-09-04T09:37
кубань
краснодарский край
происшествия
дтп
новости
транспорт
автомобиль
умвд россии по краснодарскому краю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149193719_0:317:987:872_1920x0_80_0_0_db9639df51c197ebf2fb5c5a850f0264.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при столкновении автомобилей Mitsubishi и ВАЗ в Краснодарском крае. От удара отечественное авто подкинуло на электроопору, сообщили в краевом главке МВД РФ.Отмечается, что ДТП произошло накануне поздно вечером в станице Старощербиновская. По данным правоохранителей, водитель иномарки не убедился в безопасности своего маневра и не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, который двигался в попутном направлении.Ранее Госавтоинспекция Крыма сообщала, что за неделю на региональных дорогах в ДТП пострадали более 30 человек, среди них девять детей. С участием пешеходов произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек, их них двое - дети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на дорогах погибли шесть детейВ Севастополе иномарка снесла мотоциклистаСтрашная авария с автобусом в Приамурье - пострадали 22 человека
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149193719_0:224:987:964_1920x0_80_0_0_b4da96bedd1879a1edba5cf6ab02ce55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, происшествия, дтп, новости, транспорт, автомобиль, умвд россии по краснодарскому краю
Иномарка "подкинула" ВАЗ на столб – пострадали трое

На Кубани ВАЗ завис на электроопоре после аварии

09:36 04.09.2025 (обновлено: 09:37 04.09.2025)
 
© 23 МВДНа Кубани ВАЗ завис на электроопоре после аварии
На Кубани ВАЗ завис на электроопоре после аварии
© 23 МВД
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Три человека пострадали при столкновении автомобилей Mitsubishi и ВАЗ в Краснодарском крае. От удара отечественное авто подкинуло на электроопору, сообщили в краевом главке МВД РФ.
Отмечается, что ДТП произошло накануне поздно вечером в станице Старощербиновская. По данным правоохранителей, водитель иномарки не убедился в безопасности своего маневра и не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, который двигался в попутном направлении.
© 23 МВДНа Кубани ВАЗ завис на электроопоре после аварии
На Кубани ВАЗ завис на электроопоре после аварии
© 23 МВД
На Кубани ВАЗ завис на электроопоре после аварии
"В результате произошло столкновение, после которого ВАЗ наехал на опору линии электропередачи и забор. Водитель и два пассажира отечественного авто с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.
Ранее Госавтоинспекция Крыма сообщала, что за неделю на региональных дорогах в ДТП пострадали более 30 человек, среди них девять детей. С участием пешеходов произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек, их них двое - дети.
© 23 МВДНа Кубани ВАЗ завис на электроопоре после аварии
На Кубани ВАЗ завис на электроопоре после аварии
© 23 МВД
На Кубани ВАЗ завис на электроопоре после аварии
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму на дорогах погибли шесть детей
В Севастополе иномарка снесла мотоциклиста
Страшная авария с автобусом в Приамурье - пострадали 22 человека
 
КубаньКраснодарский крайПроисшествияДТПНовостиТранспортАвтомобильУМВД России по Краснодарскому краю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:36Иномарка "подкинула" ВАЗ на столб – пострадали трое
09:29На севере Крыма перекроют дороги и изменят движение транспорта
09:11Крымский мост сейчас - ситуация с очередями на утро четверга
08:52Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области – пилот погиб
08:50Золото на 14 миллионов рублей изъяли у двух иностранцев
08:36Удары по Украине: в Одессе вспыхнул пожар
08:22Мощные взрывы истощили энергию Солнца – что будет дальше
08:12Трамп о встрече Путина и Зеленского – мы добьемся этого
07:57Все инициативы Зеленского по Украине – гарантия "опасности" для Европы
07:39Какой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБ
07:1416 беспилотников сбили над Черным морем
06:41Многодневный крестный ход "Царский путь" из Севастополя - маршрут
06:25Массированная атака на Ростовскую область – что известно
06:02Выбрать форму набора соцуслуг крымчане-льготники могут до 1 октября
00:01Жара не отступает: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 4 сентября
23:10В Севастополе завершился заезд "Созидание" форума "Истоки"
22:4415 человек погибли и десятки пострадали при аварии фуникулера в Лиссабоне
22:33Визит Путина на парад в Пекине и стрельба в Крыму: главное за день
21:42Девять объектов здравоохранения модернизировали в Сакском районе Крыма
Лента новостейМолния