Более 30 человек пострадали в ДТП в Крыму

Более 30 человек пострадали в ДТП на крымских дорогах за минувшую неделю, среди них девять детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекция республики.
2025-09-02T09:21
2025-09-02T09:21
2025-09-02T09:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Более 30 человек пострадали в ДТП на крымских дорогах за минувшую неделю, среди них девять детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекция республики.С участием пешеходов произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек, их них двое - дети, уточнили в ведомстве.Также за минувшую неделю правоохранители пресекли 143 факта управления автомобилями водителями с признаками опьянения, в том числе 17 автомобилистов привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автомобилистам, что соблюдение правил дорожного движения — это не только их обязанность, но и залог безопасности на дороге. Важно помнить, что нарушение ПДД чревато серьезными последствиями.Накануне замначальника управления Госавтоинспекции Республики Крым, подполковник полиции Сергей Добровичан рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что наиболее распространенное нарушение правил дорожного движения школьниками – это неправильный переход проезжей части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Устранят ли к 1 сентября дефицит водителей школьных автобусов в КрымуСотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детейВ тройном ДТП с грузовиком в Крыму пострадал ребенок
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Более 30 человек пострадали в ДТП на крымских дорогах за минувшую неделю, среди них девять детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекция республики.
"В период с 25 по 31 августа 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 23 ДТП, в которых 31 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе девять несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
С участием пешеходов произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек, их них двое - дети, уточнили в ведомстве.
Также за минувшую неделю правоохранители пресекли 143 факта управления автомобилями водителями с признаками опьянения, в том числе 17 автомобилистов привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автомобилистам, что соблюдение правил дорожного движения — это не только их обязанность, но и залог безопасности на дороге. Важно помнить, что нарушение ПДД чревато серьезными последствиями.
Накануне замначальника управления Госавтоинспекции Республики Крым, подполковник полиции Сергей Добровичан рассказал
в эфире радио "Спутник в Крыму", что наиболее распространенное нарушение правил дорожного движения школьниками – это неправильный переход проезжей части.
