Страшная авария с автобусом в Приамурье - пострадали 22 человека

В ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье пострадали 22 человека, трое из них - в крайне тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на минздрав региона сообщает РИА...

2025-09-02T09:15

2025-09-02T09:15

2025-09-02T09:21

россия

приамурье

дтп

происшествия

дети

автобус

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье пострадали 22 человека, трое из них - в крайне тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на минздрав региона сообщает РИА Новости.Авария произошла во вторник утром в Благовещенском округе, на автодороге "Благовещенск-Свободный". Столкнулись автомобиль Toyota Crown и маршрутный автобус Iveco. Прокуратура и Следственный комитет региона начали проверку по факту аварии.В минздраве уточнили, что 14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу, 4 человека получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска. Среди пострадавших - четверо детей. Они транспортированы в детскую областную больницу, из них трое госпитализированы, один ребенок проходит лечение амбулаторно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В тройном ДТП с грузовиком в Крыму пострадал ребенокТри подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на КубаниНеизвестный устроил ДТП на трассе Ялта – Севастополь: пострадали пятеро

2025

