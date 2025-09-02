Страшная авария с автобусом в Приамурье - пострадали 22 человека

https://crimea.ria.ru/20250902/strashnoe-dtp-s-avtobusom-v-priamure---postradali-22-cheloveka-1149136855.html
2025-09-02T09:15
2025-09-02T09:15
2025-09-02T09:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье пострадали 22 человека, трое из них - в крайне тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на минздрав региона сообщает РИА Новости.Авария произошла во вторник утром в Благовещенском округе, на автодороге "Благовещенск-Свободный". Столкнулись автомобиль Toyota Crown и маршрутный автобус Iveco. Прокуратура и Следственный комитет региона начали проверку по факту аварии.В минздраве уточнили, что 14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу, 4 человека получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска. Среди пострадавших - четверо детей. Они транспортированы в детскую областную больницу, из них трое госпитализированы, один ребенок проходит лечение амбулаторно.
09:15 02.09.2025 (обновлено: 09:21 02.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье пострадали 22 человека, трое из них - в крайне тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на минздрав региона сообщает РИА Новости.
Авария произошла во вторник утром в Благовещенском округе, на автодороге "Благовещенск-Свободный". Столкнулись автомобиль Toyota Crown и маршрутный автобус Iveco. Прокуратура и Следственный комитет региона начали проверку по факту аварии.
"В результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса за медицинской помощью обратилось 22 человека. Трое граждан в крайне тяжелом состоянии находятся в операционных", - говорится в сообщении.
В минздраве уточнили, что 14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу, 4 человека получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска. Среди пострадавших - четверо детей. Они транспортированы в детскую областную больницу, из них трое госпитализированы, один ребенок проходит лечение амбулаторно.
