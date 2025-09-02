Рейтинг@Mail.ru
Страшная авария с автобусом в Приамурье - пострадали 22 человека - РИА Новости Крым, 02.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250902/strashnoe-dtp-s-avtobusom-v-priamure---postradali-22-cheloveka-1149136855.html
Страшная авария с автобусом в Приамурье - пострадали 22 человека
Страшная авария с автобусом в Приамурье - пострадали 22 человека - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Страшная авария с автобусом в Приамурье - пострадали 22 человека
В ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье пострадали 22 человека, трое из них - в крайне тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на минздрав региона сообщает РИА... РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T09:15
2025-09-02T09:21
россия
приамурье
дтп
происшествия
дети
автобус
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9283466a1bace5a47193fc3d0d3bea8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье пострадали 22 человека, трое из них - в крайне тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на минздрав региона сообщает РИА Новости.Авария произошла во вторник утром в Благовещенском округе, на автодороге "Благовещенск-Свободный". Столкнулись автомобиль Toyota Crown и маршрутный автобус Iveco. Прокуратура и Следственный комитет региона начали проверку по факту аварии.В минздраве уточнили, что 14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу, 4 человека получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска. Среди пострадавших - четверо детей. Они транспортированы в детскую областную больницу, из них трое госпитализированы, один ребенок проходит лечение амбулаторно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В тройном ДТП с грузовиком в Крыму пострадал ребенокТри подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на КубаниНеизвестный устроил ДТП на трассе Ялта – Севастополь: пострадали пятеро
россия
приамурье
россия, приамурье, дтп, происшествия, дети, автобус
Страшная авария с автобусом в Приамурье - пострадали 22 человека

В ДТП с автобусом в Приамурье пострадали 22 человека - трое находятся в тяжелом состоянии

09:15 02.09.2025 (обновлено: 09:21 02.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье пострадали 22 человека, трое из них - в крайне тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на минздрав региона сообщает РИА Новости.
Авария произошла во вторник утром в Благовещенском округе, на автодороге "Благовещенск-Свободный". Столкнулись автомобиль Toyota Crown и маршрутный автобус Iveco. Прокуратура и Следственный комитет региона начали проверку по факту аварии.

"В результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса за медицинской помощью обратилось 22 человека. Трое граждан в крайне тяжелом состоянии находятся в операционных", - говорится в сообщении.

В минздраве уточнили, что 14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу, 4 человека получают медицинскую помощь в городской больнице Благовещенска. Среди пострадавших - четверо детей. Они транспортированы в детскую областную больницу, из них трое госпитализированы, один ребенок проходит лечение амбулаторно.
РоссияПриамурьеДТППроисшествиядетиАвтобус
 
