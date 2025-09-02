https://crimea.ria.ru/20250902/v-krymu-na-dorogakh-pogibli-shest-detey-1149142693.html

В Крыму на дорогах погибли шесть детей

В Крыму на дорогах погибли шесть детей - РИА Новости Крым, 02.09.2025

В Крыму на дорогах погибли шесть детей

02.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В течение лета в дорожно-транспортных происшествиях на крымских дорогах погибли шесть детей, что превышает показатели прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.Всего за лето, по информации ведомства, произошла 81 авария, в которых пострадали 89 человек, что примерно на 20% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Ранее во вторник сообщалось, что более 30 человек пострадали в ДТП на крымских дорогах за минувшую неделю, среди них девять детей.Накануне замначальника управления Госавтоинспекции Республики Крым, подполковник полиции Сергей Добровичан рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что наиболее распространенное нарушение правил дорожного движения школьниками – это неправильный переход проезжей части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Устранят ли к 1 сентября дефицит водителей школьных автобусов в КрымуСотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детейВ тройном ДТП с грузовиком в Крыму пострадал ребенок

