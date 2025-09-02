https://crimea.ria.ru/20250902/v-sevastopole-inomarka-snesla-mototsiklista-1149139754.html
В Севастополе иномарка снесла мотоциклиста
В Севастополе женщина за рулем иномарки влетела в мотоцикл. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города, в результате мотоциклист получил травмы.
2025-09-02T11:38
2025-09-02T11:38
2025-09-02T11:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе женщина за рулем иномарки влетела в мотоцикл. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города, в результате мотоциклист получил травмы.По данным правоохранителей, авария произошла во вторник в 9 часов утра по улице Шевченко. 32-летняя водитель Hyundai при повороте не предоставила преимущество в движении и столкнулась со встречным мотоциклом под управлением 25-летнего водителя.Состояние опьянения у водителя Hyundai не установлено. По факту аварии Госавтоинспекция проводит проверку, уточнили в ведомстве.
В Севастополе иномарка снесла мотоциклиста
