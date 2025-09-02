Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе иномарка снесла мотоциклиста
Ситуация на дорогах Крыма
В Севастополе иномарка снесла мотоциклиста
В Севастополе иномарка снесла мотоциклиста - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Севастополе иномарка снесла мотоциклиста
В Севастополе женщина за рулем иномарки влетела в мотоцикл. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города, в результате мотоциклист получил травмы. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T11:38
2025-09-02T11:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе женщина за рулем иномарки влетела в мотоцикл. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города, в результате мотоциклист получил травмы.По данным правоохранителей, авария произошла во вторник в 9 часов утра по улице Шевченко. 32-летняя водитель Hyundai при повороте не предоставила преимущество в движении и столкнулась со встречным мотоциклом под управлением 25-летнего водителя.Состояние опьянения у водителя Hyundai не установлено. По факту аварии Госавтоинспекция проводит проверку, уточнили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте мотоциклист погиб при столкновении с иномаркойНа Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое раненыЧетырехлетний ребенок пострадал в столкновении двух авто в Севастополе
В Севастополе иномарка снесла мотоциклиста

В Севастополе иномарка при повороте сбила мотоциклиста

11:38 02.09.2025
 
© Госавтоинспекция СевастополяДТП с мотоциклистом в Севастополе
ДТП с мотоциклистом в Севастополе
© Госавтоинспекция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе женщина за рулем иномарки влетела в мотоцикл. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города, в результате мотоциклист получил травмы.
По данным правоохранителей, авария произошла во вторник в 9 часов утра по улице Шевченко. 32-летняя водитель Hyundai при повороте не предоставила преимущество в движении и столкнулась со встречным мотоциклом под управлением 25-летнего водителя.
"В результате дорожной аварии мотоциклист получил телесные повреждения", – сказано в сообщении.
Состояние опьянения у водителя Hyundai не установлено. По факту аварии Госавтоинспекция проводит проверку, уточнили в ведомстве.
Лента новостейМолния