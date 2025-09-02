Рейтинг@Mail.ru
В Ялте экс-руководителей МУП обвиняют в получении взяток - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250902/v-yalte-eks-rukovoditeley-mup-obvinyayut-v-poluchenii-vzyatok-1149140150.html
В Ялте экс-руководителей МУП обвиняют в получении взяток
В Ялте экс-руководителей МУП обвиняют в получении взяток - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Ялте экс-руководителей МУП обвиняют в получении взяток
Бывший директор и два его зама одного из муниципальных учреждений Ялты оказались на скамье подсудимых по делу о взяточничестве, сообщают в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T12:19
2025-09-02T12:22
ялта
прокуратура республики крым
следком крыма и севастополя
новости крыма
происшествия
муп
взятка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f6a7b6598ab1deabbe0d6794f67f4df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Бывший директор и два его зама одного из муниципальных учреждений Ялты оказались на скамье подсудимых по делу о взяточничестве, сообщают в прокуратуре Крыма.По данным правоохранительных органов, они предложили местному предпринимателю заключить с ним муниципальные контракты на благоустройство территорий и ремонт помещений. За это обвиняемые запросили половину прибыли от исполнения контрактов, обещая покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.В главке СК России по Крыму и Севастополю добавили, что всего с августа по октябрь 2024 года обвиняемые получили подобной схемой больше 2,7 млн рублей.По месту работы и жительства фигурантов и свидетелей были проведены обыски, изъяты документы и предметы, представляющие интерес для следствия. Должностным лицам предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц в особо крупном размере. Материалы уголовного дела направлены в суд.Ранее сообщалось, что бывшего заместителя начальника отдела департамента труда и соцзащиты администрации Симферополя будут судить за получение взяток. Как установило следствие, в январе 2022 года сотрудница, в чьи обязанности входил контроль за назначением мер соцподдержки, разработала схему получения взяток через посредника за незаконное оформление пособий в размере от 260 до 300 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Имущество на 143 млн руб арестовано у экс-замдиректора ГВСУ №4 СметанюкаВ Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взяткиЭкс-глава Ростехнадзора в Крыму получил 6 лет "строгача" за взятку
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_45:0:1485:1080_1920x0_80_0_0_3b48ecfa58f29cdf56e41a0d14febba1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, новости крыма, происшествия, муп, взятка
В Ялте экс-руководителей МУП обвиняют в получении взяток

Экс-руководители ялтинского МУП предстанут перед судом за взятки в особо крупном размере

12:19 02.09.2025 (обновлено: 12:22 02.09.2025)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Бывший директор и два его зама одного из муниципальных учреждений Ялты оказались на скамье подсудимых по делу о взяточничестве, сообщают в прокуратуре Крыма.
По данным правоохранительных органов, они предложили местному предпринимателю заключить с ним муниципальные контракты на благоустройство территорий и ремонт помещений. За это обвиняемые запросили половину прибыли от исполнения контрактов, обещая покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.
"Мужчина согласился, однако выполнять незаконные требования не стал и сообщил о противоправных действиях должностных лиц в полицию", – рассказали в прокуратуре.
В главке СК России по Крыму и Севастополю добавили, что всего с августа по октябрь 2024 года обвиняемые получили подобной схемой больше 2,7 млн рублей.
По месту работы и жительства фигурантов и свидетелей были проведены обыски, изъяты документы и предметы, представляющие интерес для следствия. Должностным лицам предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц в особо крупном размере. Материалы уголовного дела направлены в суд.
Ранее сообщалось, что бывшего заместителя начальника отдела департамента труда и соцзащиты администрации Симферополя будут судить за получение взяток. Как установило следствие, в январе 2022 года сотрудница, в чьи обязанности входил контроль за назначением мер соцподдержки, разработала схему получения взяток через посредника за незаконное оформление пособий в размере от 260 до 300 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Имущество на 143 млн руб арестовано у экс-замдиректора ГВСУ №4 Сметанюка
В Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взятки
Экс-глава Ростехнадзора в Крыму получил 6 лет "строгача" за взятку
 
ЯлтаПрокуратура Республики КрымСледком Крыма и СевастополяНовости КрымаПроисшествияМУПВзятка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран Запада
13:20ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины
13:12Россия может сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС – Путин
13:01Решительное продвижение: Армия России освободила Федоровку
12:52В горах Крыма спасли двух женщин
12:34В Сочи туристов смыло в горную реку после сброса воды на ГЭС
12:19В Ялте экс-руководителей МУП обвиняют в получении взяток
11:49Магнитные бури над Землей – когда ждать полярных сияний над Крымом
11:38В Севастополе иномарка снесла мотоциклиста
11:24Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области
11:16Обстановка на Крымском мосту сейчас: растет пробка со стороны Тамани
11:08Сливал данные о военных: в Крыму за госизмену осужден житель Мелитополя
10:45Патрушев заявил об угрозе для России со стороны Японии
10:34Китай вводит безвизовый режим для россиян
10:26Режим ЧС ввели в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА
10:19Россия и Китай готовы укреплять сотрудничество
10:02В Киеве гремят взрывы - воздушная тревога объявлена в регионах Украины
09:21Более 30 человек пострадали в ДТП в Крыму
09:15Страшная авария с автобусом в Приамурье - пострадали 22 человека
08:43Магнитная буря: Землю будет штормить два дня
Лента новостейМолния