https://crimea.ria.ru/20250902/v-yalte-eks-rukovoditeley-mup-obvinyayut-v-poluchenii-vzyatok-1149140150.html

В Ялте экс-руководителей МУП обвиняют в получении взяток

В Ялте экс-руководителей МУП обвиняют в получении взяток - РИА Новости Крым, 02.09.2025

В Ялте экс-руководителей МУП обвиняют в получении взяток

Бывший директор и два его зама одного из муниципальных учреждений Ялты оказались на скамье подсудимых по делу о взяточничестве, сообщают в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 02.09.2025

2025-09-02T12:19

2025-09-02T12:19

2025-09-02T12:22

ялта

прокуратура республики крым

следком крыма и севастополя

новости крыма

происшествия

муп

взятка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f6a7b6598ab1deabbe0d6794f67f4df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Бывший директор и два его зама одного из муниципальных учреждений Ялты оказались на скамье подсудимых по делу о взяточничестве, сообщают в прокуратуре Крыма.По данным правоохранительных органов, они предложили местному предпринимателю заключить с ним муниципальные контракты на благоустройство территорий и ремонт помещений. За это обвиняемые запросили половину прибыли от исполнения контрактов, обещая покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.В главке СК России по Крыму и Севастополю добавили, что всего с августа по октябрь 2024 года обвиняемые получили подобной схемой больше 2,7 млн рублей.По месту работы и жительства фигурантов и свидетелей были проведены обыски, изъяты документы и предметы, представляющие интерес для следствия. Должностным лицам предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц в особо крупном размере. Материалы уголовного дела направлены в суд.Ранее сообщалось, что бывшего заместителя начальника отдела департамента труда и соцзащиты администрации Симферополя будут судить за получение взяток. Как установило следствие, в январе 2022 года сотрудница, в чьи обязанности входил контроль за назначением мер соцподдержки, разработала схему получения взяток через посредника за незаконное оформление пособий в размере от 260 до 300 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Имущество на 143 млн руб арестовано у экс-замдиректора ГВСУ №4 СметанюкаВ Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взяткиЭкс-глава Ростехнадзора в Крыму получил 6 лет "строгача" за взятку

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, новости крыма, происшествия, муп, взятка