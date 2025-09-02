В Ялте экс-руководителей МУП обвиняют в получении взяток

https://crimea.ria.ru/20250902/v-yalte-eks-rukovoditeley-mup-obvinyayut-v-poluchenii-vzyatok-1149140150.html
Бывший директор и два его зама одного из муниципальных учреждений Ялты оказались на скамье подсудимых по делу о взяточничестве, сообщают в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 02.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Бывший директор и два его зама одного из муниципальных учреждений Ялты оказались на скамье подсудимых по делу о взяточничестве, сообщают в прокуратуре Крыма.По данным правоохранительных органов, они предложили местному предпринимателю заключить с ним муниципальные контракты на благоустройство территорий и ремонт помещений. За это обвиняемые запросили половину прибыли от исполнения контрактов, обещая покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.В главке СК России по Крыму и Севастополю добавили, что всего с августа по октябрь 2024 года обвиняемые получили подобной схемой больше 2,7 млн рублей.По месту работы и жительства фигурантов и свидетелей были проведены обыски, изъяты документы и предметы, представляющие интерес для следствия. Должностным лицам предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц в особо крупном размере. Материалы уголовного дела направлены в суд.Ранее сообщалось, что бывшего заместителя начальника отдела департамента труда и соцзащиты администрации Симферополя будут судить за получение взяток. Как установило следствие, в январе 2022 года сотрудница, в чьи обязанности входил контроль за назначением мер соцподдержки, разработала схему получения взяток через посредника за незаконное оформление пособий в размере от 260 до 300 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Имущество на 143 млн руб арестовано у экс-замдиректора ГВСУ №4 СметанюкаВ Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взяткиЭкс-глава Ростехнадзора в Крыму получил 6 лет "строгача" за взятку
12:19 02.09.2025 (обновлено: 12:22 02.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Бывший директор и два его зама одного из муниципальных учреждений Ялты оказались на скамье подсудимых по делу о взяточничестве, сообщают в прокуратуре Крыма.
По данным правоохранительных органов, они предложили местному предпринимателю заключить с ним муниципальные контракты на благоустройство территорий и ремонт помещений. За это обвиняемые запросили половину прибыли от исполнения контрактов, обещая покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.
"Мужчина согласился, однако выполнять незаконные требования не стал и сообщил о противоправных действиях должностных лиц в полицию", – рассказали в прокуратуре.
В главке СК России по Крыму и Севастополю добавили, что всего с августа по октябрь 2024 года обвиняемые получили подобной схемой больше 2,7 млн рублей.
По месту работы и жительства фигурантов и свидетелей были проведены обыски, изъяты документы и предметы, представляющие интерес для следствия. Должностным лицам предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц в особо крупном размере. Материалы уголовного дела направлены в суд.
Ранее сообщалось
, что бывшего заместителя начальника отдела департамента труда и соцзащиты администрации Симферополя будут судить за получение взяток. Как установило следствие, в январе 2022 года сотрудница, в чьи обязанности входил контроль за назначением мер соцподдержки, разработала схему получения взяток через посредника за незаконное оформление пособий в размере от 260 до 300 тысяч рублей.
