https://crimea.ria.ru/20250826/eks-sotrudnitsa-administratsii-simferopolya-poydet-pod-sud-za-vzyatki-1148992238.html

Экс-сотрудница администрации Симферополя пойдет под суд за взятки

Экс-сотрудница администрации Симферополя пойдет под суд за взятки - РИА Новости Крым, 26.08.2025

Экс-сотрудница администрации Симферополя пойдет под суд за взятки

Бывшего заместителя начальника отдела департамента труда и соцзащиты администрации Симферополя будут судить за получение взяток. Об этом сообщает крымский главк РИА Новости Крым, 26.08.2025

2025-08-26T15:18

2025-08-26T15:18

2025-08-26T15:19

взятка

симферополь

гсу ск россии по крыму и севастополю

прокуратура республики крым

закон и право

правосудие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725034_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fa8d7421782487d849df107d57dc3ac1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Бывшего заместителя начальника отдела департамента труда и соцзащиты администрации Симферополя будут судить за получение взяток. Об этом сообщает крымский главк СК России.Как установило следствие, в январе 2022 года сотрудница, в чьи обязанности входил контроль за назначением мер соцподдержки, разработала схему получения взяток через посредника за незаконное оформление пособий в размере от 260 до 300 тыс. рублей. Преступную схему пресекли следователи во взаимодействии с сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД. Бывшую сотрудницу администрации обвиняют в получении взяток в значительном размере за совершение незаконных действий и мошенничестве. Ее знакомую - в посредничестве во взяточничестве в значительном размере за совершение незаконных действий. Как уточнили в СК, приняты меры к возмещению причиненного ущерба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киевский районный суд г. Симферополя, добавили в республиканской прокуратуре.Уголовные дела в отношении взяткодателей ранее также были направлены в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взятка, симферополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, закон и право, правосудие