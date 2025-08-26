Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудница администрации Симферополя пойдет под суд за взятки - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Экс-сотрудница администрации Симферополя пойдет под суд за взятки
Экс-сотрудница администрации Симферополя пойдет под суд за взятки - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Экс-сотрудница администрации Симферополя пойдет под суд за взятки
Бывшего заместителя начальника отдела департамента труда и соцзащиты администрации Симферополя будут судить за получение взяток. Об этом сообщает крымский главк РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T15:18
2025-08-26T15:19
взятка
симферополь
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
закон и право
правосудие
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Бывшего заместителя начальника отдела департамента труда и соцзащиты администрации Симферополя будут судить за получение взяток. Об этом сообщает крымский главк СК России.Как установило следствие, в январе 2022 года сотрудница, в чьи обязанности входил контроль за назначением мер соцподдержки, разработала схему получения взяток через посредника за незаконное оформление пособий в размере от 260 до 300 тыс. рублей. Преступную схему пресекли следователи во взаимодействии с сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД. Бывшую сотрудницу администрации обвиняют в получении взяток в значительном размере за совершение незаконных действий и мошенничестве. Ее знакомую - в посредничестве во взяточничестве в значительном размере за совершение незаконных действий. Как уточнили в СК, приняты меры к возмещению причиненного ущерба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киевский районный суд г. Симферополя, добавили в республиканской прокуратуре.Уголовные дела в отношении взяткодателей ранее также были направлены в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
взятка, симферополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, закон и право, правосудие
Экс-сотрудница администрации Симферополя пойдет под суд за взятки

Экс-сотрудницу администрации Симферополя будут судить за взятки

15:18 26.08.2025 (обновлено: 15:19 26.08.2025)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Бывшего заместителя начальника отдела департамента труда и соцзащиты администрации Симферополя будут судить за получение взяток. Об этом сообщает крымский главк СК России.
Как установило следствие, в январе 2022 года сотрудница, в чьи обязанности входил контроль за назначением мер соцподдержки, разработала схему получения взяток через посредника за незаконное оформление пособий в размере от 260 до 300 тыс. рублей.
"Лица, не имевшие законных оснований, обращались к посреднику, а в последующем получали необходимые документы для оформления мер соцподдержки. Всего за эту услугу фигурантке было передано 370 тыс. рублей, столько же - получено посредницей", - уточнили в СК.
Преступную схему пресекли следователи во взаимодействии с сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД.
Бывшую сотрудницу администрации обвиняют в получении взяток в значительном размере за совершение незаконных действий и мошенничестве. Ее знакомую - в посредничестве во взяточничестве в значительном размере за совершение незаконных действий.
Как уточнили в СК, приняты меры к возмещению причиненного ущерба.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киевский районный суд г. Симферополя, добавили в республиканской прокуратуре.
Уголовные дела в отношении взяткодателей ранее также были направлены в суд для рассмотрения по существу.
ВзяткаСимферопольГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымЗакон и правоПравосудие
 
