https://crimea.ria.ru/20250815/eks-glava-rostekhnadzora-v-krymu-poluchil-6-let-strogacha-za-vzyatku-1148744202.html

Экс-глава Ростехнадзора в Крыму получил 6 лет "строгача" за взятку

Экс-глава Ростехнадзора в Крыму получил 6 лет "строгача" за взятку - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Экс-глава Ростехнадзора в Крыму получил 6 лет "строгача" за взятку

За получение взятки в виде элитного жилья на ЮБК экс-руководитель крымского управления Ростехнадзора осужден на шесть лет лишения свободы в исправительной... РИА Новости Крым, 15.08.2025

2025-08-15T13:36

2025-08-15T13:36

2025-08-15T13:36

взятка

крым

новости крыма

закон и право

приговор

прокуратура республики крым

ялта

ростехнадзор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314433_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97744362d4af62976cec8068bc920f9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. За получение взятки в виде элитного жилья на ЮБК экс-руководитель крымского управления Ростехнадзора осужден на шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, также ему предстоит выплатить штраф более чем в 11,5 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Ранее сообщалось, что экс-глава управления Ростехнадзора в Крыму оказался на скамье подсудимых за получение взятки элитной квартирой в Ялте. Ялтинским городским судом он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).В ходе следствия установлено, что в 2018 году к подсудимому обратился учредитель строительной фирмы с просьбой посодействовать в ускорении техприсоединения строящейся в Гурзуфе многоэтажки к электросетям.За "содействие" глава ведомства получил взятку в виде двухуровневой квартиры в указанном доме стоимостью более 5,7 млн рублей (право собственности зарегистрировал на свою родственницу).Как сообщили в прокуратуре, суд апелляционной инстанции согласился с позицией гособвинителя, оставив назначенное судом первой инстанции наказание в силе.Также получивший взятку лишен права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления сроком на 5 лет, уточнили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебельюВ Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищениеВ Херсонской области главбух предприятия присвоила 1,2 млн рублей

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взятка, крым, новости крыма, закон и право, приговор, прокуратура республики крым, ялта, ростехнадзор