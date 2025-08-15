Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Ростехнадзора в Крыму получил 6 лет "строгача" за взятку - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Экс-глава Ростехнадзора в Крыму получил 6 лет "строгача" за взятку
Экс-глава Ростехнадзора в Крыму получил 6 лет "строгача" за взятку - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Экс-глава Ростехнадзора в Крыму получил 6 лет "строгача" за взятку
За получение взятки в виде элитного жилья на ЮБК экс-руководитель крымского управления Ростехнадзора осужден на шесть лет лишения свободы в исправительной... РИА Новости Крым, 15.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. За получение взятки в виде элитного жилья на ЮБК экс-руководитель крымского управления Ростехнадзора осужден на шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, также ему предстоит выплатить штраф более чем в 11,5 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Ранее сообщалось, что экс-глава управления Ростехнадзора в Крыму оказался на скамье подсудимых за получение взятки элитной квартирой в Ялте. Ялтинским городским судом он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).В ходе следствия установлено, что в 2018 году к подсудимому обратился учредитель строительной фирмы с просьбой посодействовать в ускорении техприсоединения строящейся в Гурзуфе многоэтажки к электросетям.За "содействие" глава ведомства получил взятку в виде двухуровневой квартиры в указанном доме стоимостью более 5,7 млн рублей (право собственности зарегистрировал на свою родственницу).Как сообщили в прокуратуре, суд апелляционной инстанции согласился с позицией гособвинителя, оставив назначенное судом первой инстанции наказание в силе.
крым
ялта
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. За получение взятки в виде элитного жилья на ЮБК экс-руководитель крымского управления Ростехнадзора осужден на шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, также ему предстоит выплатить штраф более чем в 11,5 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
Ранее сообщалось, что экс-глава управления Ростехнадзора в Крыму оказался на скамье подсудимых за получение взятки элитной квартирой в Ялте. Ялтинским городским судом он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
В ходе следствия установлено, что в 2018 году к подсудимому обратился учредитель строительной фирмы с просьбой посодействовать в ускорении техприсоединения строящейся в Гурзуфе многоэтажки к электросетям.
За "содействие" глава ведомства получил взятку в виде двухуровневой квартиры в указанном доме стоимостью более 5,7 млн рублей (право собственности зарегистрировал на свою родственницу).
Как сообщили в прокуратуре, суд апелляционной инстанции согласился с позицией гособвинителя, оставив назначенное судом первой инстанции наказание в силе.
"Осужденному предстоит отбывать 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 11 млн 580 тыс. рублей. Квартира, полученная в качестве взятки, конфискована", - говорится в сообщении.
Также получивший взятку лишен права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления сроком на 5 лет, уточнили в пресс-службе.
