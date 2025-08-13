В Херсонской области главбух предприятия присвоила 1,2 млн рублей

Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20250813/v-khersonskoy-oblasti-glavbukh-predpriyatiya-prisvoila-12-mln-rubley-1148689800.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области главный бухгалтер одного из региональных объектов топливно-энергетического комплекса присвоила более 1,2 млн предприятия. За это женщине грозит до 10 лет заключения. Об этом сообщили в УФСБ России по области.По информации силовиков, подозреваемая 1999 года рождения присвоила вверенные ей денежные средства предприятия, которыми в последующем распорядилась по своему усмотрению.Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантки, а также выявление ее преступных связей, уточнили силовики.Ранее сообщалось, что в Крыму один из руководителей обособленного структурного подразделения санаторно-курортного комплекса в Судаке ответит за получение взяток в рамках выполнения работ по государственному контракту, а также злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе прокуратура взыскала долги по госконтрактам на 27 млнКрымчанин ответит за взятку и мошенничество с соцвыплатамиКрымчанина будут судить за махинации с землей на 11 млн рублей
херсонская область, растрата, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, закон и право
17:11 13.08.2025
 
© Dmitry Makeev
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области главный бухгалтер одного из региональных объектов топливно-энергетического комплекса присвоила более 1,2 млн предприятия. За это женщине грозит до 10 лет заключения. Об этом сообщили в УФСБ России по области.
По информации силовиков, подозреваемая 1999 года рождения присвоила вверенные ей денежные средства предприятия, которыми в последующем распорядилась по своему усмотрению.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России "Присвоение и растрата", – сказано в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантки, а также выявление ее преступных связей, уточнили силовики.
Ранее сообщалось, что в Крыму один из руководителей обособленного структурного подразделения санаторно-курортного комплекса в Судаке ответит за получение взяток в рамках выполнения работ по государственному контракту, а также злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.
