Прокуратура Севастополя организовала проверку исполнения законодательства в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T12:32
2025-08-07T12:32
В Севастополе прокуратура взыскала долги по госконтрактам на 27 млн

В Севастополе департамент образования погасил задолженность на 27 млн по госконтрактам

12:32 07.08.2025
 
© Прокуратура СевастополяПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя организовала проверку исполнения законодательства в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным контрактам. Таким образом с неплательщиков взыскали в пользу бюджетного учреждения 27 миллионов рублей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве города.
По информации прокуратуры установлено, что подведомственным департаменту образования и науки Севастополя государственным автономным учреждением в 2024 году заключен 121 контракт на общую сумму 35,6 миллионов рублей. При этом длительное время оплата выполненных обязательств не осуществлялась.
"Прокуратура внесла представление курирующему заместителю губернатора Севастополя об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено", – сказано в сообщении.
Департаментом выделено 27 миллионов рублей на погашение задолженности, которые доведены до бюджетного учреждения. В настоящее время задолженность перед исполнителями работ погашена на указанную сумму.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, подчеркнули в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Крыму предприниматель предстанет перед судом за дачу взяток и мошенничество при получении социальных выплат. В 2023 году мужчина с целью беспрепятственного заключения социального контракта и незаконного получения социальной выплаты в размере 350 тысяч рублей передал начальнику одного из отделов казенного учреждения взятку в размере 65 тысяч рублей.
