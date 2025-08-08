Рейтинг@Mail.ru
В Крыму за взятки на госконтрактах экс-руководитель получил 7,5 лет - РИА Новости Крым, 08.08.2025
В Крыму за взятки на госконтрактах экс-руководитель получил 7,5 лет
В Крыму за взятки на госконтрактах экс-руководитель получил 7,5 лет - РИА Новости Крым, 08.08.2025
В Крыму за взятки на госконтрактах экс-руководитель получил 7,5 лет
В Крыму один из руководителей обособленного структурного подразделения санаторно-курортного комплекса в Судаке ответит за получение взяток в рамках выполнения... РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму один из руководителей обособленного структурного подразделения санаторно-курортного комплекса в Судаке ответит за получение взяток в рамках выполнения работ по государственному контракту, а также злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Черноморскому флоту.1 августа Феодосийский городской суд признал его виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.Мужчину приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления сроком на четыре года.Кроме того, суд назначил фигуранту штраф в размере 1,6 миллиона рублей и конфискацию 786 тысяч рублей с взысканием в пользу санаторно-курортного комплекса имущественного вреда в размере 475 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил, уточнили силовики.Ранее стало известно, что в Крыму предприниматель предстанет перед судом за дачу взяток и мошенничество при получении социальных выплат. В 2023 году мужчина с целью беспрепятственного заключения социального контракта и незаконного получения социальной выплаты в размере 350 тысяч рублей передал начальнику одного из отделов казенного учреждения взятку в размере 65 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе прокуратура взыскала долги по госконтрактам на 27 млнЭкс-помощника главы МЧС Крыма будут судить за аферы с землейБывшего гендиректора судостроительного завода в Крыму осудили за хищения
В Крыму за взятки на госконтрактах экс-руководитель получил 7,5 лет

В Крыму экс-руководитель получил 7,5 лет за взятки на госконтрактах – ФСБ

16:42 08.08.2025 (обновлено: 16:52 08.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму один из руководителей обособленного структурного подразделения санаторно-курортного комплекса в Судаке ответит за получение взяток в рамках выполнения работ по государственному контракту, а также злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Черноморскому флоту.
"(Фигурант) получал взятки от индивидуального предпринимателя в виде строительных материалов для своего частного домовладения на сумму более 800 тыс. рублей за прием фиктивно оказанных услуг в рамках государственного контракта по комплексному техническому обслуживанию и санитарному содержанию фондов СКК "Крымский", а также использовал подчиненных сотрудников в строительстве своего частного домовладения", - сказано в сообщении.
1 августа Феодосийский городской суд признал его виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.
Мужчину приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления сроком на четыре года.
Кроме того, суд назначил фигуранту штраф в размере 1,6 миллиона рублей и конфискацию 786 тысяч рублей с взысканием в пользу санаторно-курортного комплекса имущественного вреда в размере 475 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил, уточнили силовики.
Ранее стало известно, что в Крыму предприниматель предстанет перед судом за дачу взяток и мошенничество при получении социальных выплат. В 2023 году мужчина с целью беспрепятственного заключения социального контракта и незаконного получения социальной выплаты в размере 350 тысяч рублей передал начальнику одного из отделов казенного учреждения взятку в размере 65 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе прокуратура взыскала долги по госконтрактам на 27 млн
Экс-помощника главы МЧС Крыма будут судить за аферы с землей
Бывшего гендиректора судостроительного завода в Крыму осудили за хищения
 
