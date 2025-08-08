https://crimea.ria.ru/20250808/v-krymu-za-vzyatki-na-goskontraktakh-eks-rukovoditel-poluchil-75-let-1148589296.html

В Крыму за взятки на госконтрактах экс-руководитель получил 7,5 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Крыму один из руководителей обособленного структурного подразделения санаторно-курортного комплекса в Судаке ответит за получение взяток в рамках выполнения работ по государственному контракту, а также злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Черноморскому флоту.1 августа Феодосийский городской суд признал его виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.Мужчину приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления сроком на четыре года.Кроме того, суд назначил фигуранту штраф в размере 1,6 миллиона рублей и конфискацию 786 тысяч рублей с взысканием в пользу санаторно-курортного комплекса имущественного вреда в размере 475 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил, уточнили силовики.Ранее стало известно, что в Крыму предприниматель предстанет перед судом за дачу взяток и мошенничество при получении социальных выплат. В 2023 году мужчина с целью беспрепятственного заключения социального контракта и незаконного получения социальной выплаты в размере 350 тысяч рублей передал начальнику одного из отделов казенного учреждения взятку в размере 65 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе прокуратура взыскала долги по госконтрактам на 27 млнЭкс-помощника главы МЧС Крыма будут судить за аферы с землейБывшего гендиректора судостроительного завода в Крыму осудили за хищения

2025

