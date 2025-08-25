https://crimea.ria.ru/20250825/imuschestvo-na-143-mln-rub-arestovano-u-eks-zamdirektora-gvsu-4-smetanyuka-1148971887.html

25.08.2025

Имущество на 143 млн руб арестовано у экс-замдиректора ГВСУ №4 Сметанюка

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Имущество на 143 миллиона рублей арестовано у экс-заместителя директора ГВСУ №4 Ивана Сметанюка, обвиняемого в злоупотреблениях на гособоронзаказе с ущербом в 650 миллионов рублей, сообщает СК России."Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора федерального государственного унитарного предприятия Главного военного строительного управления N4 министерства обороны Российской Федерации Ивана Сметанюка. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе выполнения государственного оборонного заказа (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Установлено, что в 2019 году государственным заказчиком заключены контракты на сумму свыше 650 миллионов рублей на строительство объектов в Хабаровском крае, обязанности по контролю и организации строительных работ возлагались на Сметанюка.По данным СК, 2019-2020 годах Сметанюк, злоупотребляя своими должностными полномочиями, не организовал и не контролировал исполнение работ на объекте, в результате чего многомиллионные контракты выполнены с существенными нарушениями."Министерству обороны России причинен ущерб на сумму свыше 650 миллионов рублей. Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Сметанюка общей стоимостью 143 миллиона рублей наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.Ранее из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, стало известно, что столичный суд арестовал Сметанюка в апреле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-глава Ростехнадзора в Крыму получил 6 лет "строгача" за взяткуКрымчанин ответит за взятку и мошенничество с соцвыплатамиЭкс-помощника главы МЧС Крыма будут судить за аферы с землей

