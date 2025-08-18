Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взятки - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взятки
В Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взятки - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взятки
В Севастополе бывшего преподавателя Морского института имени вице-адмирала Корнилова – филиала Государственного морского университета имени адмирала Ушакова... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T17:43
2025-08-18T17:43
севастополь
прокуратура города севастополя
новости севастополя
взятка
суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе бывшего преподавателя Морского института имени вице-адмирала Корнилова – филиала Государственного морского университета имени адмирала Ушакова приговорили к условному сроку и штрафу в 6,5 млн за взятки, сообщает прокуратура Севастополя.Следствием установлено, что в период с декабря 2022 по июнь 2023 года она получала от студентов-заочников незаконные вознаграждения за выставление положительных оценок по английскому языку без проверки знаний, содействие при сдаче экзаменов у других преподавателей, а также за написание дипломных работ. В общей сложности от 14 студентов осужденная получила 440 тысяч рублей.Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года. Кроме того, осужденная лишена права заниматься преподавательской деятельностью в течение 4 лет и должна выплатить штраф в размере 6,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что за получение взятки в виде элитного жилья на ЮБК экс-руководитель крымского управления Ростехнадзора осужден на шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, также ему предстоит выплатить штраф более чем в 11,5 млн рублей.
севастополь
севастополь, прокуратура города севастополя, новости севастополя, взятка, суд
В Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взятки

Бывший доцент Морского института в Севастополе получила условный срок и штраф за взятки

17:43 18.08.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе бывшего преподавателя Морского института имени вице-адмирала Корнилова – филиала Государственного морского университета имени адмирала Ушакова приговорили к условному сроку и штрафу в 6,5 млн за взятки, сообщает прокуратура Севастополя.
Следствием установлено, что в период с декабря 2022 по июнь 2023 года она получала от студентов-заочников незаконные вознаграждения за выставление положительных оценок по английскому языку без проверки знаний, содействие при сдаче экзаменов у других преподавателей, а также за написание дипломных работ. В общей сложности от 14 студентов осужденная получила 440 тысяч рублей.

"В ходе расследования уголовного дела у нее изъято свыше 290 тыс. рублей и 1,7 тыс. долларов США. По приговору суда указанные денежные средства конфискованы в доход государства", – рассказали в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года. Кроме того, осужденная лишена права заниматься преподавательской деятельностью в течение 4 лет и должна выплатить штраф в размере 6,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что за получение взятки в виде элитного жилья на ЮБК экс-руководитель крымского управления Ростехнадзора осужден на шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, также ему предстоит выплатить штраф более чем в 11,5 млн рублей.
