https://crimea.ria.ru/20250818/v-sevastopole-sotrudnitsa-morskogo-instituta-poluchila-srok-za-vzyatki-1148815459.html

В Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взятки

В Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взятки

2025-08-18T17:43

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе бывшего преподавателя Морского института имени вице-адмирала Корнилова – филиала Государственного морского университета имени адмирала Ушакова приговорили к условному сроку и штрафу в 6,5 млн за взятки, сообщает прокуратура Севастополя.Следствием установлено, что в период с декабря 2022 по июнь 2023 года она получала от студентов-заочников незаконные вознаграждения за выставление положительных оценок по английскому языку без проверки знаний, содействие при сдаче экзаменов у других преподавателей, а также за написание дипломных работ. В общей сложности от 14 студентов осужденная получила 440 тысяч рублей.Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года. Кроме того, осужденная лишена права заниматься преподавательской деятельностью в течение 4 лет и должна выплатить штраф в размере 6,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что за получение взятки в виде элитного жилья на ЮБК экс-руководитель крымского управления Ростехнадзора осужден на шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, также ему предстоит выплатить штраф более чем в 11,5 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина будут судить за махинации с землей на 11 млн рублейВ Херсонской области главбух предприятия присвоила 1,2 млн рублейЦветы и конфеты учителям 1 сентября: подарок или взятка – разъяснение СК

