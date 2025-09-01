Рейтинг@Mail.ru
В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики" - РИА Новости Крым, 01.09.2025
В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики"
В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики" - РИА Новости Крым, 01.09.2025
В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики"
Больше четырех килограммов "синтетики" намеревался распространить 29-летний крымчанин на территории республики, за это мужчина проведет в колонии строгого... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T20:33
2025-09-01T20:33
керчь
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
наркотики
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110105/87/1101058741_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_9673c3bbf08b53ab5e1ff35063c26199.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Больше четырех килограммов "синтетики" намеревался распространить 29-летний крымчанин на территории республики, за это мужчина проведет в колонии строгого режима 8,5 лет. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.В ходе переписки в одном из мессенджеров он получил от куратора координаты тайника с наркотическим средством.Мужчину задержали керченские правоохранители, наркотическое средство изъяли. Было возбуждено и расследовано уголовное дело. По итогам рассмотрения материалов суд приговорил виновного к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, добавили в республиканской прокуратуре.Ранее стало известно, что в Симферополе правоохранители задержали 31-летнего крымчанина, который намеревался распространить почти килограмм синтетических наркотиков. По заданию кураторов 31-летний мужчина на арендованном через интернет микроавтобусе съездил на Кубань, где извлек из тайника криминальный товар для реализации на территории полуострова.
керчь
крым
керчь, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, наркотики
В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики"

Прокуратура: за попытку сбыта 4 кг "синтетики" крымчанин получил 8,5 лет колонии

20:33 01.09.2025
 
© РИА Новости . Олег Золото / Перейти в фотобанкУничтожение наркотиков в Нижегородской области
Уничтожение наркотиков в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Олег Золото
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Больше четырех килограммов "синтетики" намеревался распространить 29-летний крымчанин на территории республики, за это мужчина проведет в колонии строгого режима 8,5 лет. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
В ходе переписки в одном из мессенджеров он получил от куратора координаты тайника с наркотическим средством.
"Отыскав в декабре 2024 года "закладку", осужденный получил четыре свертка с производным N-метилэфедрона массой более 4 килограммов, которые в последующем намеревался сбыть на территории Крыма", – сказано в сообщении.
Мужчину задержали керченские правоохранители, наркотическое средство изъяли. Было возбуждено и расследовано уголовное дело. По итогам рассмотрения материалов суд приговорил виновного к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, добавили в республиканской прокуратуре.
Ранее стало известно, что в Симферополе правоохранители задержали 31-летнего крымчанина, который намеревался распространить почти килограмм синтетических наркотиков. По заданию кураторов 31-летний мужчина на арендованном через интернет микроавтобусе съездил на Кубань, где извлек из тайника криминальный товар для реализации на территории полуострова.
КерчьКрымНовости КрымаПрокуратура Республики Крымнаркотики
 
