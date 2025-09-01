https://crimea.ria.ru/20250901/v-kerchi-poymali-zakladchika-s-chetyrmya-kilogrammami-sintetiki-1149122280.html

В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики"

В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Больше четырех килограммов "синтетики" намеревался распространить 29-летний крымчанин на территории республики, за это мужчина проведет в колонии строгого режима 8,5 лет. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.В ходе переписки в одном из мессенджеров он получил от куратора координаты тайника с наркотическим средством.Мужчину задержали керченские правоохранители, наркотическое средство изъяли. Было возбуждено и расследовано уголовное дело. По итогам рассмотрения материалов суд приговорил виновного к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, добавили в республиканской прокуратуре.Ранее стало известно, что в Симферополе правоохранители задержали 31-летнего крымчанина, который намеревался распространить почти килограмм синтетических наркотиков. По заданию кураторов 31-летний мужчина на арендованном через интернет микроавтобусе съездил на Кубань, где извлек из тайника криминальный товар для реализации на территории полуострова.

