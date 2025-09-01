https://crimea.ria.ru/20250901/v-kerchi-poymali-zakladchika-s-chetyrmya-kilogrammami-sintetiki-1149122280.html
В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики"
В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики" - РИА Новости Крым, 01.09.2025
В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики"
Больше четырех килограммов "синтетики" намеревался распространить 29-летний крымчанин на территории республики, за это мужчина проведет в колонии строгого... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T20:33
2025-09-01T20:33
2025-09-01T20:33
керчь
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110105/87/1101058741_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_9673c3bbf08b53ab5e1ff35063c26199.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Больше четырех килограммов "синтетики" намеревался распространить 29-летний крымчанин на территории республики, за это мужчина проведет в колонии строгого режима 8,5 лет. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.В ходе переписки в одном из мессенджеров он получил от куратора координаты тайника с наркотическим средством.Мужчину задержали керченские правоохранители, наркотическое средство изъяли. Было возбуждено и расследовано уголовное дело. По итогам рассмотрения материалов суд приговорил виновного к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, добавили в республиканской прокуратуре.Ранее стало известно, что в Симферополе правоохранители задержали 31-летнего крымчанина, который намеревался распространить почти килограмм синтетических наркотиков. По заданию кураторов 31-летний мужчина на арендованном через интернет микроавтобусе съездил на Кубань, где извлек из тайника криминальный товар для реализации на территории полуострова. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин вырастил на приусадебном участке больше 90 кустов коноплиВ Крыму "агроном" из Средней Азии спрятал плантацию конопли в арбузахГрибы и экстремистская литература – на Кубани пресекли религиозные обряды
керчь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110105/87/1101058741_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_470ae7c80bd86098acd6e1b3de814eb1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, наркотики
В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики"
Прокуратура: за попытку сбыта 4 кг "синтетики" крымчанин получил 8,5 лет колонии