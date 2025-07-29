https://crimea.ria.ru/20250729/griby-i-ekstremistskaya-literatura--na-kubani-presekli-religioznye-obryady-1148323506.html

На Кубани накрыли наркокемпинг с грибами и экстремистской литературой

На Кубани накрыли наркокемпинг с грибами и экстремистской литературой - РИА Новости Крым, 29.07.2025

На Кубани накрыли наркокемпинг с грибами и экстремистской литературой

Религиозные обряды с использованием галлюциногенных грибов и других наркотических средств пресекли правоохранители в лесу вблизи села Горного Лабинского района... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T15:05

2025-07-29T15:05

2025-07-29T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Религиозные обряды с использованием галлюциногенных грибов и других наркотических средств пресекли правоохранители в лесу вблизи села Горного Лабинского района Краснодарского края. Кроме того, среди посетителей распространялась экстремистская литература. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.По информации правоохранителей, около трех лет назад 34-летний местный житель сменил религию и оборудовал в лесу временное жилище, где периодически проводил религиозные обряды.Кроме того, мужчина предлагал посетителям совместное употребление наркотиков. На месте полицейские выявили шесть граждан в состоянии наркотического опьянения.Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма двое жителей Евпатории арендовали дом и выращивали на территории плантации марихуаны. Их незаконная деятельность пресечена силовиками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец планировал сбыть 10 килограммов амфетаминаГнали и продавали опасный алкоголь – двое жителей Алушты пойдут под судВ доме Виталия Кличко в Киеве накрыли подпольный бордель

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, происшествия, экстремизм, наркотики, мвд по краснодарскому краю, кубань