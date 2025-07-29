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На Кубани накрыли наркокемпинг с грибами и экстремистской литературой - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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На Кубани накрыли наркокемпинг с грибами и экстремистской литературой
На Кубани накрыли наркокемпинг с грибами и экстремистской литературой - РИА Новости Крым, 29.07.2025
На Кубани накрыли наркокемпинг с грибами и экстремистской литературой
Религиозные обряды с использованием галлюциногенных грибов и других наркотических средств пресекли правоохранители в лесу вблизи села Горного Лабинского района... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T15:05
2025-07-29T15:14
новости
краснодарский край
происшествия
экстремизм
наркотики
мвд по краснодарскому краю
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Религиозные обряды с использованием галлюциногенных грибов и других наркотических средств пресекли правоохранители в лесу вблизи села Горного Лабинского района Краснодарского края. Кроме того, среди посетителей распространялась экстремистская литература. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.По информации правоохранителей, около трех лет назад 34-летний местный житель сменил религию и оборудовал в лесу временное жилище, где периодически проводил религиозные обряды.Кроме того, мужчина предлагал посетителям совместное употребление наркотиков. На месте полицейские выявили шесть граждан в состоянии наркотического опьянения.Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма двое жителей Евпатории арендовали дом и выращивали на территории плантации марихуаны. Их незаконная деятельность пресечена силовиками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец планировал сбыть 10 килограммов амфетаминаГнали и продавали опасный алкоголь – двое жителей Алушты пойдут под судВ доме Виталия Кличко в Киеве накрыли подпольный бордель
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости, краснодарский край, происшествия, экстремизм, наркотики, мвд по краснодарскому краю, кубань
На Кубани накрыли наркокемпинг с грибами и экстремистской литературой

На Кубани пресекли пропаганду экстремизма и незаконный оборот наркотиков – МВД

15:05 29.07.2025 (обновлено: 15:14 29.07.2025)
 
© 23 МВДВ лесу вблизи села Горного Лабинского района пресечена пропаганда экстремизма и незаконный оборот наркотиков
В лесу вблизи села Горного Лабинского района пресечена пропаганда экстремизма и незаконный оборот наркотиков
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Религиозные обряды с использованием галлюциногенных грибов и других наркотических средств пресекли правоохранители в лесу вблизи села Горного Лабинского района Краснодарского края. Кроме того, среди посетителей распространялась экстремистская литература. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
"В лесу вблизи села Горного Лабинского района пресечена пропаганда экстремизма и незаконный оборот наркотиков", – сказано в сообщении.
По информации правоохранителей, около трех лет назад 34-летний местный житель сменил религию и оборудовал в лесу временное жилище, где периодически проводил религиозные обряды.
Кроме того, мужчина предлагал посетителям совместное употребление наркотиков. На месте полицейские выявили шесть граждан в состоянии наркотического опьянения.

"На месте изъяли растительное вещество массой не менее 500 граммов и сушеные галлюциногенные грибы в пакетах. Кроме того, была обнаружена экстремистская литература", – добавили в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.

Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма двое жителей Евпатории арендовали дом и выращивали на территории плантации марихуаны. Их незаконная деятельность пресечена силовиками.
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