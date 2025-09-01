Рейтинг@Mail.ru
Масштабный рейд МВД в Бахчисарае – что обнаружили правоохранители - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250901/masshtabnyy-reyd-mvd-v-krymu--chto-obnaruzhili-pravookhraniteli-1149130767.html
Масштабный рейд МВД в Бахчисарае – что обнаружили правоохранители
Масштабный рейд МВД в Бахчисарае – что обнаружили правоохранители - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Масштабный рейд МВД в Бахчисарае – что обнаружили правоохранители
Хранение наркотических средств, продажа нелицензированного алкоголя, незаконная миграция – всего больше 60 правонарушений выявили правоохранители в... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T16:40
2025-09-01T16:43
новости
мвд по республике крым
общество
крым
новости крыма
бахчисарайский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Хранение наркотических средств, продажа нелицензированного алкоголя, незаконная миграция – всего больше 60 правонарушений выявили правоохранители в Бахчисарайском районе Крыма. Масштабный рейд провели в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Общественное место", в нем было задействовано более 135 полицейских, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Кроме того, в рамках оперативно-профилактического мероприятия выявлено четыре нарушения миграционного законодательства, два – оборота наркотических средств и одно – ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей, добавили в МВД.Также в рамках рейда из незаконного оборота изъято более 980 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Только из трех магазинов полицейские изъяли более 40 литров пива без документов, подтверждающих легальность оборота.Также в сфере безопасности дорожного движения инспекторами ДПС выявлено более 25 правонарушений, среди которых – отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управление транспортным средством без права управления или страхового полиса обязательного страхования и другое.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность одного из крупнейших в России интернет-ресурсов, занимавшегося незаконным распространением персональных данных граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детейЖитель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссорыВ Крыму наркокурьер попался с килограммом "соли" в машине
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_69752bace9197851a236e94ecb446c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, мвд по республике крым, общество, крым, новости крыма, бахчисарайский район
Масштабный рейд МВД в Бахчисарае – что обнаружили правоохранители

МВД: в Бахчисарайском районе Крыма выявлено более 60 административных правонарушений

16:40 01.09.2025 (обновлено: 16:43 01.09.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Хранение наркотических средств, продажа нелицензированного алкоголя, незаконная миграция – всего больше 60 правонарушений выявили правоохранители в Бахчисарайском районе Крыма. Масштабный рейд провели в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Общественное место", в нем было задействовано более 135 полицейских, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
"Выявлено более 60 административных правонарушений. Из них 33 – в области безопасности дорожного движения, четыре – общественного порядка и общественной безопасности, 17 – в сфере предпринимательской деятельности", – сказано в сообщении.
Кроме того, в рамках оперативно-профилактического мероприятия выявлено четыре нарушения миграционного законодательства, два – оборота наркотических средств и одно – ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей, добавили в МВД.
Также в рамках рейда из незаконного оборота изъято более 980 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Только из трех магазинов полицейские изъяли более 40 литров пива без документов, подтверждающих легальность оборота.
"В специализированном магазине по продаже табачной продукции изъято 117 нелицензированных никотиносодержащих упаковок. В отношении индивидуального предпринимателя составлены административные материалы по ст. 15.12 КоАП РФ", – уточнили правоохранители.
Также в сфере безопасности дорожного движения инспекторами ДПС выявлено более 25 правонарушений, среди которых – отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управление транспортным средством без права управления или страхового полиса обязательного страхования и другое.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность одного из крупнейших в России интернет-ресурсов, занимавшегося незаконным распространением персональных данных граждан.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей
Житель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссоры
В Крыму наркокурьер попался с килограммом "соли" в машине
 
НовостиМВД по Республике КрымОбществоКрымНовости КрымаБахчисарайский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:06"Русские воины": вооружения воинов Московского царства XV века
16:40Масштабный рейд МВД в Бахчисарае – что обнаружили правоохранители
16:23След убийства Парубия ведет к Зеленскому- громкое заявление депутата ВРУ
16:16Опрос: половина россиян начинает новоселье с кошки
15:46Житель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссоры
15:13Аксенов поручил обесточить незаконно используемый объект в Феодосии
14:54Новости СВО: армия России громит формирования ВСУ по всей линии фронта
14:40Боль России: в Беслане началась вахта памяти жертв теракта в школе №1
14:29Школьница умерла после линейки в Ульяновской области
14:20Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для Крыма
14:15Крымский мост: время ожидания проезда увеличивается
14:07В Анапе дети отравились парами хлора в бассейне отеля
13:52В Ялте мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой
13:39Российские бойцы разбили установку Patriot ВСУ и разгромили цеха с БПЛА
13:22Что сказал Путин на саммите ШОС – главные заявления
13:07Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16%
13:00Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое море
12:50День знаний в Крыму: как стартовал новый учебный год
12:38ПВО уничтожила 260 украинских беспилотников
12:31На Кубани обломки БПЛА повредили жилые дома
Лента новостейМолния