Масштабный рейд МВД в Бахчисарае – что обнаружили правоохранители
Масштабный рейд МВД в Бахчисарае – что обнаружили правоохранители - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Масштабный рейд МВД в Бахчисарае – что обнаружили правоохранители
Хранение наркотических средств, продажа нелицензированного алкоголя, незаконная миграция – всего больше 60 правонарушений выявили правоохранители в... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T16:40
2025-09-01T16:40
2025-09-01T16:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Хранение наркотических средств, продажа нелицензированного алкоголя, незаконная миграция – всего больше 60 правонарушений выявили правоохранители в Бахчисарайском районе Крыма. Масштабный рейд провели в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Общественное место", в нем было задействовано более 135 полицейских, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Кроме того, в рамках оперативно-профилактического мероприятия выявлено четыре нарушения миграционного законодательства, два – оборота наркотических средств и одно – ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей, добавили в МВД.Также в рамках рейда из незаконного оборота изъято более 980 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Только из трех магазинов полицейские изъяли более 40 литров пива без документов, подтверждающих легальность оборота.Также в сфере безопасности дорожного движения инспекторами ДПС выявлено более 25 правонарушений, среди которых – отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управление транспортным средством без права управления или страхового полиса обязательного страхования и другое.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность одного из крупнейших в России интернет-ресурсов, занимавшегося незаконным распространением персональных данных граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детейЖитель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссорыВ Крыму наркокурьер попался с килограммом "соли" в машине
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Хранение наркотических средств, продажа нелицензированного алкоголя, незаконная миграция – всего больше 60 правонарушений выявили правоохранители в Бахчисарайском районе Крыма. Масштабный рейд провели в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Общественное место", в нем было задействовано более 135 полицейских, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
"Выявлено более 60 административных правонарушений. Из них 33 – в области безопасности дорожного движения, четыре – общественного порядка и общественной безопасности, 17 – в сфере предпринимательской деятельности", – сказано в сообщении.
Кроме того, в рамках оперативно-профилактического мероприятия выявлено четыре нарушения миграционного законодательства, два – оборота наркотических средств и одно – ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей, добавили в МВД.
Также в рамках рейда из незаконного оборота изъято более 980 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Только из трех магазинов полицейские изъяли более 40 литров пива без документов, подтверждающих легальность оборота.
"В специализированном магазине по продаже табачной продукции изъято 117 нелицензированных никотиносодержащих упаковок. В отношении индивидуального предпринимателя составлены административные материалы по ст. 15.12 КоАП РФ", – уточнили правоохранители.
Также в сфере безопасности дорожного движения инспекторами ДПС выявлено более 25 правонарушений, среди которых – отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управление транспортным средством без права управления или страхового полиса обязательного страхования и другое.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность одного из крупнейших в России интернет-ресурсов, занимавшегося незаконным распространением персональных данных
граждан.
