Житель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссоры - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Житель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссоры
Житель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссоры - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Житель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссоры
В селе Войково Ленинского района Крыма 27-летний мужчина зарезал свою мать и 23-летнего брата. Оба скончались на месте от полученных ранений, сообщили в главке... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T15:46
2025-09-01T15:47
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149129153_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_2cd3983aa76874896972f9851dd9fd67.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В селе Войково Ленинского района Крыма 27-летний мужчина зарезал свою мать и 23-летнего брата. Оба скончались на месте от полученных ранений, сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.По версии следствия, трагедия произошла ранним утром 29 августа в ходе семейного конфликта.Первоочередные следственные действия проведены. Сейчас в суде решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.Ранее сообщалось, что жителя Бахчисарайского района приговорили к 8 годам колонии за убийство сожительницы. По информации надзорного ведомства, в апреле этого года 31-летний мужчина, будучи пьяным, в ходе конфликта со своей сожительницей избил женщину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссорыЖитель Кубани из ревности "заказал" подругу своей экс-супругиЖитель Севастополя пытался убить знакомого в пьяном угаре
Житель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссоры

Житель Ленинского района Крыма задержан за убийство матери и младшего брата во время ссоры

15:46 01.09.2025 (обновлено: 15:47 01.09.2025)
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяМолодой человек из Ленинского района Республики Крым подозревается в убийстве матери и младшего брата
Молодой человек из Ленинского района Республики Крым подозревается в убийстве матери и младшего брата
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В селе Войково Ленинского района Крыма 27-летний мужчина зарезал свою мать и 23-летнего брата. Оба скончались на месте от полученных ранений, сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.
По версии следствия, трагедия произошла ранним утром 29 августа в ходе семейного конфликта.
"Особо тяжкое преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками МВД России по Республике Крым. Подозреваемый был оперативно задержан", – добавили в следкоме.
Первоочередные следственные действия проведены. Сейчас в суде решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что жителя Бахчисарайского района приговорили к 8 годам колонии за убийство сожительницы. По информации надзорного ведомства, в апреле этого года 31-летний мужчина, будучи пьяным, в ходе конфликта со своей сожительницей избил женщину.
