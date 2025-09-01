https://crimea.ria.ru/20250901/zhitel-leninskogo-rayona-kryma-ubil-mat-i-brata-vo-vremya-ssory-1149129781.html

Житель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссоры

2025-09-01T15:46

ленинский район

следком крыма и севастополя

новости крыма

происшествия

убийство

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В селе Войково Ленинского района Крыма 27-летний мужчина зарезал свою мать и 23-летнего брата. Оба скончались на месте от полученных ранений, сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.По версии следствия, трагедия произошла ранним утром 29 августа в ходе семейного конфликта.Первоочередные следственные действия проведены. Сейчас в суде решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.Ранее сообщалось, что жителя Бахчисарайского района приговорили к 8 годам колонии за убийство сожительницы. По информации надзорного ведомства, в апреле этого года 31-летний мужчина, будучи пьяным, в ходе конфликта со своей сожительницей избил женщину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссорыЖитель Кубани из ревности "заказал" подругу своей экс-супругиЖитель Севастополя пытался убить знакомого в пьяном угаре

