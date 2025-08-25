Рейтинг@Mail.ru
Силовики выявили крупнейший ресурс по продаже личных данных россиян - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Силовики выявили крупнейший ресурс по продаже личных данных россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность одного из крупнейших в России интернет-ресурсов, занимавшегося незаконным распространением персональных данных граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.По ее словам, данный сервис располагал большими массивами данных, которые были собраны по результатам утечек из различных структур, и незаконно использовался коммерческими организациями, детективными и коллекторскими агентствами.Кроме того, зафиксированы факты получения конфиденциальной информации аферистами для последующего хищения денег у населения.Стоимость дифференцировалась в зависимости от объема услуг и статуса клиента. Нередко она превышала один миллион рублей в месяц."Оперативниками МВД России совместно с коллегами из столицы и ФСБ России на территории Московского региона задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и его сообщник, который отвечал за программную и техническую поддержку сервиса", - рассказала Волк.В ходе обысков изъяты средства связи и компьютерная техника, договорная и бухгалтерская документация, а также серверное оборудование с базами данных общим объемом более 25 терабайт.В настоящее время владельцу сервиса и главному техническому администратору предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Функционирование информационно-аналитической системы полностью прекращено.По информации МВД, только по двум счетам подконтрольных создателям ресурса компаний с декабря 2024 года прошло свыше 66 млн рублей. Проверяется информация о более чем двух тысячах пользователей ресурса.Устанавливаются возможные соучастники злоумышленников из числа иностранных граждан и спецслужб.
ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, интернет, защита персональных данных, закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность одного из крупнейших в России интернет-ресурсов, занимавшегося незаконным распространением персональных данных граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, данный сервис располагал большими массивами данных, которые были собраны по результатам утечек из различных структур, и незаконно использовался коммерческими организациями, детективными и коллекторскими агентствами.
Кроме того, зафиксированы факты получения конфиденциальной информации аферистами для последующего хищения денег у населения.
"По поисковым запросам пользователям предоставлялись подробные досье на граждан, содержащие анкетные и паспортные данные, сведения об адресах проживания и местах работы, доходах, кредитной истории, а также большое количество других уникальных записей", - уточнила Волк.
Стоимость дифференцировалась в зависимости от объема услуг и статуса клиента. Нередко она превышала один миллион рублей в месяц.
"Оперативниками МВД России совместно с коллегами из столицы и ФСБ России на территории Московского региона задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и его сообщник, который отвечал за программную и техническую поддержку сервиса", - рассказала Волк.
В ходе обысков изъяты средства связи и компьютерная техника, договорная и бухгалтерская документация, а также серверное оборудование с базами данных общим объемом более 25 терабайт.
В настоящее время владельцу сервиса и главному техническому администратору предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Функционирование информационно-аналитической системы полностью прекращено.
По информации МВД, только по двум счетам подконтрольных создателям ресурса компаний с декабря 2024 года прошло свыше 66 млн рублей. Проверяется информация о более чем двух тысячах пользователей ресурса.
Устанавливаются возможные соучастники злоумышленников из числа иностранных граждан и спецслужб.
