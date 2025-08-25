https://crimea.ria.ru/20250825/siloviki-vyyavili-krupneyshiy-resurs-po-prodazhe-lichnykh-dannykh-rossiyan-1148961504.html
Силовики выявили крупнейший ресурс по продаже личных данных россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность одного из крупнейших в России интернет-ресурсов, занимавшегося незаконным распространением персональных данных граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.По ее словам, данный сервис располагал большими массивами данных, которые были собраны по результатам утечек из различных структур, и незаконно использовался коммерческими организациями, детективными и коллекторскими агентствами.Кроме того, зафиксированы факты получения конфиденциальной информации аферистами для последующего хищения денег у населения.Стоимость дифференцировалась в зависимости от объема услуг и статуса клиента. Нередко она превышала один миллион рублей в месяц."Оперативниками МВД России совместно с коллегами из столицы и ФСБ России на территории Московского региона задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и его сообщник, который отвечал за программную и техническую поддержку сервиса", - рассказала Волк.В ходе обысков изъяты средства связи и компьютерная техника, договорная и бухгалтерская документация, а также серверное оборудование с базами данных общим объемом более 25 терабайт.В настоящее время владельцу сервиса и главному техническому администратору предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Функционирование информационно-аналитической системы полностью прекращено.По информации МВД, только по двум счетам подконтрольных создателям ресурса компаний с декабря 2024 года прошло свыше 66 млн рублей. Проверяется информация о более чем двух тысячах пользователей ресурса.Устанавливаются возможные соучастники злоумышленников из числа иностранных граждан и спецслужб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
