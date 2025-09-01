https://crimea.ria.ru/20250901/sotrudnik-gai-nazval-opasnosti-nachala-uchebnogo-goda-dlya-voditeley-i-detey-1148998600.html
Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей
Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей
Наиболее распространенное нарушение правил дорожного движения школьниками – это неправильный переход проезжей части. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T09:37
2025-09-01T09:37
2025-09-01T09:19
радио "спутник в крыму"
гаи
мвд по республике крым
пдд (правила дорожного движения)
дорожное движение
дороги крыма
новости крыма
общество
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/06/1121337122_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_a2e28bf0498ac99dddbdc5869883a484.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Наиболее распространенное нарушение правил дорожного движения школьниками – это неправильный переход проезжей части. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции Республики Крым, подполковник полиции Сергей Добровичан.Еще одним распространенным нарушением он назвал выход из-за стоячего транспорта на пешеходном переходе."Машины припаркованы, ребенка не видно. Водитель его объективно не может обнаружить", – сказал Добровичан.По словам заместителя начальника управления Госавтоинспекции Республики Крым, в первые недели учебного года сотрудники ГАИ стараются максимально посещать все классы крымских школ для того, чтобы провести лекции и объяснить правила перехода проезжей части.Эксперт также отметил, что пешеходные переходы около школ включают в себя не только разметку и дорожные знаки, но и обустройство пешеходного ограждения, чтобы дети переходили дорогу непосредственно по линии дорожных знаков и дорожной разметки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/06/1121337122_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_cac47ff3495d97399385639bbe52b937.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гаи, мвд по республике крым, пдд (правила дорожного движения), дорожное движение, дороги крыма, новости крыма, общество, крым
Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей
Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым.
Наиболее распространенное нарушение правил дорожного движения школьниками – это неправильный переход проезжей части. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции Республики Крым, подполковник полиции Сергей Добровичан.
"Наиболее распространенные виды нарушения школьниками – они перебегают проезжую часть дороги вблизи пешеходных переходов около учебных заведений. Часто совершаются нарушения при выходе на проезжую часть, не убедившись в безопасности, на том же пешеходном переходе. Дети считают, что пешеходный переход они могут переходить и не смотреть ни направо, ни налево, не убедившись в том, что машины остановились. Это тоже есть нарушение", – перечислил спикер.
Еще одним распространенным нарушением он назвал выход из-за стоячего транспорта на пешеходном переходе.
"Машины припаркованы, ребенка не видно. Водитель его объективно не может обнаружить", – сказал Добровичан.
По словам заместителя начальника управления Госавтоинспекции Республики Крым, в первые недели учебного года сотрудники ГАИ стараются максимально посещать все классы крымских школ для того, чтобы провести лекции и объяснить правила перехода проезжей части.
Эксперт также отметил, что пешеходные переходы около школ включают в себя не только разметку и дорожные знаки, но и обустройство пешеходного ограждения, чтобы дети переходили дорогу непосредственно по линии дорожных знаков и дорожной разметки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.