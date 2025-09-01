Рейтинг@Mail.ru
Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Наиболее распространенное нарушение правил дорожного движения школьниками – это неправильный переход проезжей части. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции Республики Крым, подполковник полиции Сергей Добровичан.Еще одним распространенным нарушением он назвал выход из-за стоячего транспорта на пешеходном переходе."Машины припаркованы, ребенка не видно. Водитель его объективно не может обнаружить", – сказал Добровичан.По словам заместителя начальника управления Госавтоинспекции Республики Крым, в первые недели учебного года сотрудники ГАИ стараются максимально посещать все классы крымских школ для того, чтобы провести лекции и объяснить правила перехода проезжей части.Эксперт также отметил, что пешеходные переходы около школ включают в себя не только разметку и дорожные знаки, но и обустройство пешеходного ограждения, чтобы дети переходили дорогу непосредственно по линии дорожных знаков и дорожной разметки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
гаи, мвд по республике крым, пдд (правила дорожного движения), дорожное движение, дороги крыма, новости крыма, общество, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Наиболее распространенное нарушение правил дорожного движения школьниками – это неправильный переход проезжей части. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции Республики Крым, подполковник полиции Сергей Добровичан.
"Наиболее распространенные виды нарушения школьниками – они перебегают проезжую часть дороги вблизи пешеходных переходов около учебных заведений. Часто совершаются нарушения при выходе на проезжую часть, не убедившись в безопасности, на том же пешеходном переходе. Дети считают, что пешеходный переход они могут переходить и не смотреть ни направо, ни налево, не убедившись в том, что машины остановились. Это тоже есть нарушение", – перечислил спикер.
Еще одним распространенным нарушением он назвал выход из-за стоячего транспорта на пешеходном переходе.
"Машины припаркованы, ребенка не видно. Водитель его объективно не может обнаружить", – сказал Добровичан.
По словам заместителя начальника управления Госавтоинспекции Республики Крым, в первые недели учебного года сотрудники ГАИ стараются максимально посещать все классы крымских школ для того, чтобы провести лекции и объяснить правила перехода проезжей части.
Эксперт также отметил, что пешеходные переходы около школ включают в себя не только разметку и дорожные знаки, но и обустройство пешеходного ограждения, чтобы дети переходили дорогу непосредственно по линии дорожных знаков и дорожной разметки.
Лента новостейМолния