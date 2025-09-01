https://crimea.ria.ru/20250901/sotrudnik-gai-nazval-opasnosti-nachala-uchebnogo-goda-dlya-voditeley-i-detey-1148998600.html

Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей

Наиболее распространенное нарушение правил дорожного движения школьниками – это неправильный переход проезжей части. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"...

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Наиболее распространенное нарушение правил дорожного движения школьниками – это неправильный переход проезжей части. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции Республики Крым, подполковник полиции Сергей Добровичан.Еще одним распространенным нарушением он назвал выход из-за стоячего транспорта на пешеходном переходе."Машины припаркованы, ребенка не видно. Водитель его объективно не может обнаружить", – сказал Добровичан.По словам заместителя начальника управления Госавтоинспекции Республики Крым, в первые недели учебного года сотрудники ГАИ стараются максимально посещать все классы крымских школ для того, чтобы провести лекции и объяснить правила перехода проезжей части.Эксперт также отметил, что пешеходные переходы около школ включают в себя не только разметку и дорожные знаки, но и обустройство пешеходного ограждения, чтобы дети переходили дорогу непосредственно по линии дорожных знаков и дорожной разметки.

